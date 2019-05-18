Kılıçdaroğlu ile Akşener’den Samsun’da iftar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yarın 19 Mayıs kutlamalarının ardından Samsun'da İYİP lideri Akşener ile birlikte iftara katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Samsun’da 19 Mayıs’ın 100. Yıldönümü kutlama programına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun akşam da İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte iftar programına katılacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya düzenlediği basın toplantısında CHP’nin yarınki programını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 14.00'te Samsun Valiliği’nin düzenleyeceği devlet törenine katılacağını dile getiren Kaya, saat 16.00’da ise CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısını Samsun’da yapacaklarını kaydetti.

Kaya “Saat 17.00'de 100 yılın bildirgesi, Türkiye kamuoyu ile paylaşılacak. Daha sonra genel başkanımız Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İlkadım ve Atakum ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. Saat 19.50'de Atakum Kent Meydanı'nda ise Samsun halkı ile iftar yapacaklar. Daha sonra ramazan ayında iftardan sonra şenlikler yapılır, bir konserimiz olacak. Bu konserimizde ise 100 yıl önce yaşadığımız kurtuluşun coşkusunu yaşayacağız” dedi.