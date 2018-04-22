Kılıçdaroğlu ile Akşener'den gizli görüşme

Meral Akşener ile bugün bir görüşme gerçektireceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün Akşener ile ittifak konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İstanbul'da gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşmede her iki parti de erken seçim öncesi seçenekleri masaya yatırdı.

İki partinin seçimlere birlikte girerek, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması B planı olarak gündeme geldi. Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayı ile birinci tura katılarak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kalan adaya destek verilmesi seçenek olarak ele alındı. Ayrıca seçim güvenliğine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bugün CHP ve İYİ Parti heyetlerinin bir araya gelerek teknik detayları görüşmesi bekleniyor.