Kılıçdaroğlu HDP sorusuna sert bir ifadeyle yanıt verdi: Hayır hayır...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki odasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DSP ve HDP ile işbirliği konusunda soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, DSP'den aday olan partililere "ahlak ve etik" hatırlatması yaparken, HDP ile işbirliği sorusuna sert bir ifadeyle yanıt verdi.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu görüşmesini köşesine şu ifadelerle taşıdı:

“Sizden ayrılan isimlerin DSP’ye geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk.

Yanıtı kısa oldu:

“Eğer bir kişi CHP’den belediye başkanı seçilmiş ise halkın kendisine verdiği oyun arkasında durması lazım. Ahlak bunu gerektirir…”

Aday gösterilmedikleri için DSP’ye gitmiş olmalarına ise “etik” açısından yaklaştı:

“Adaylık bir kişiye özgü bir kavram değildir. Adaylık insanlara özgü, partilere özgü bir kavramdır. Bir kişi değil, birden fazla kişi aday olur. Dolayısıyla da onların arasında partinin yetkili organları bir kişiyi belediye başkan adayı olarak belirler. Yani bir kişi ‘Beni aday göstermediniz ben de gidip başka partiden aday olacağım’ diye bir düşünce içine giriyorlarsa etik olarak doğru değildir.”

HDP’den gelen, “Aday çıkarmayacağız AK Parti ve MHP karşısındaki adaylara destek olacağız; böylece CHP'yi destekleyeceğiz” açıklamasına dikkat çekip HDP ile işbirliği olup olmadığını sorduk.

Sert bir ifadeyle “Hayır, hayır…” diyerek işbirliği cümlesine karşı çıktı ve şunları söyledi:

“HDP ile bir işbirliğimiz yok. Böyle bir şey de söz konusu değil. Ama biz Kürt vatandaşların da oyuna talibiz. Herkesin oyuna talibiz. Bizim söylediğimiz sandıkta ittifaktır. Demokrasiden yana olandan yanadır. Tamamının sandıkta CHP’ye oy vermelerini isteriz. Demokrasiyi savunuyoruz. Yani tek adam rejimine karşıyız. Dikta yönetimlerine karşıyız. Bugün Türkiye bir dikta yönetiminin, dikta tehdidi altında… Demokrasiyi savunan tüm güçleri bu çerçeveyle bir arada olması lazım… Arzumuz bu...”