Kılıçdaroğlu: Hayır efendim genel seçim çağrısı yapmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde büyük kentleri almaları durumunda erken seçim çağrısı yapmayacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Seçimde büyük kentleri almaları durumunda erken seçim çağrısı yapmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim niye olsun. Korkuyorlar, koltukları sallanır diye. Muhtar, belediye başkanı, il genel meclisi seçiyoruz. Bunun genel seçimle alakası yok. Bu bir yerel seçim. Efendim yerelde başarılı olurlarsa genel seçim çağrısı yapacaklar. Böyle bir şey yok. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. 'Yerel seçimi kazandım hadi genel seçime gidelim' yaklaşımı doğru değil. Vatandaş artık seçimden yoruldu. Toplumun seçtiği kişileri değerlendirmesi lazım" diye konuştu.