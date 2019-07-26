Kılıçdaroğlu: Hani tek adam rejiminde düzelecekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayında yaptığı konuşmada 'Tablo geriye doğru gidiyor, hani tek adam rejiminde düzelecekti. Bakkal dükkanı yönetmemiş bir kişiye gittiniz ülkenin hazinesini teslim ettiniz. Baba oğul devleti yönetiyorlar' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen belediye başkanları çalıştayında konuştu.

Tek adam rejimiyle ülkede güvensizlik ortamı oluştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ben bir haksızlığa uğradım, mahkeme bana adil davranıyorsa ben o ülkede güven içinde yaşıyorum demektir. Güvensizlik üzerine sağlıklı politikalar inşa edemezsiniz. Bir kişinin sözleri mahkemede, yasama organında kabul görür ve bir sözü ile yürütme harekete geçerse güvensiz bir toplumda yaşanır" diye konuştu.

'HANİ TEK ADAM REJİMİNDE DÜZELECEKTİ'

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızının düştüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejime geçtikten sonra binde üç büyüme hızı. Dünyada başka ülke var mı? Neden binde üçe düştük, hani önümüzde hiçbir engel kalmamıştı. Millî gelirimizde artış olacaktı, 135 milyar dolar millî gelirimiz düştü. 882 milyon dolardı bir yıl önce. Şu gerçeği bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim; eğer bir yılın tek adam maliyeti 135 milyar dolarsa -millî gelir açısından- bunu düşüneceksin, ben de düşüneceğim. Bizim bunu topluma anlatmamız lazım. Eskiden kişi başı gelir 10 bin 849 dolardı, tek adam rejiminde 9 bin 76 dolara düştü. Boşuna mutfakta yangın var demiyoruz. Yarım kilo et alırken artık gramla alıyoruz.

Her alanda üreten devlet dünyada saygın devlettir. Tek adam rejiminde Türkiye üretimden koparılmaya başlandı. Bu güzel topraklarda tamamını üretip satmamız gerekirken çiftçimiz perişan halde. Tablo geriye doğru gidiyor, hani tek adam rejiminde bunlar düzelecekti. Bakkal dükkanı yönetmemiş bir kişiye gittiniz ülkenin hazinesini teslim ettiniz. Baba oğul devleti yönetiyorlar. El bebek gül bebek büyütülen damada 'gel yoksulluğu çöz' diyorsunuz. Tek adam rejimi hanedanlıktır!" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İTİBARI ZEDELENİYOR'

Kılıçdaroğlu, "Eskiden yargı bağımsızdır derdik. Bugün Türkiye'nin itibari tüm demokratik ülkelerde zedelenmiş durumda. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun üstünlüğü konusunda geri gidiyor. Basın özgürlüğü konusunda da geriledik. Hapisteki gazeteci sayısı 134. Yargının tepesindeki bir insan şikayatçi. Yargıya olan güven yüzde 38" dedi.