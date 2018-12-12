Kılıçdaroğlu: Hak arayan işçiler hapse atılınca meydanların dolması lazımdı

İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haklarını arayan havalimanı işçileri hapse atıldığı zaman tüm meydanların dolması gerektiğini belirterek, 'Hak arayan işçi yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil. Hak verilmez alınır. İnsanlık tarihi, hak arama tarihidir' dedi.

Ankara'da düzenlenen İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sendikalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İnsanların çalışma hakkı ellerinden alınıyor. Hak aradı diye bu ülkenin işçileri hapse atılıyorsa ve özellikle iki büyük sendika buna sessiz kalıyorsa, burada ciddi bir sorunumuz var demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yasaya göre verilmesi gereken ancak verilmeyen hak, 2006-2019 döneminde 154 milyar 850 milyon lira. Lütuf olarak veriliyor, sesini kes deniyor. Ziraat odalarının, çiftçinin dava açması lazım ama kimse sesini çıkarmıyor.

İnsanların çalışma hakkı ellerinden alınıyor. En çok sendikaların isyan etmesi lazım. Hak aradı diye eğer bu ülkenin işçileri hapse atılıyorsa ve özellikle iki büyük sendika buna sessiz kalıyorsa, orada ciddi bir sorunumuz var demektir.

'Tahtakurusu var. Yatamıyorum' diyor işçi. Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı. Bütün meydanların dolması lazımdı. Biliyorum şimdi 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik etti' diyecekler. Eğer hak arama talebinde bulunan bir işçi, yakalanıp niye hakkını arıyorsun diye hapse atılıyor ve işçiler meydana çıkmıyorsa kimse kusura bakmasın o işçiler işçi değil. Hak verilmez alınır. İnsanlık tarihi, hak arama tarihidir.

FATİH PORTAKAL DA 'KAÇ KİŞİ ÇIKABİLİR SOKAĞA' DEMİŞTİ

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal da önceki gün, Paris'teki eylemleri hatırlatarak, "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası" demişti.

Bu sözleri üzerine bazı AKP'liler Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP sözcüsü Ömer Çelik de, Fatih Portakal'ı tehdit ederek, "Aynı vandalizmi mi istiyorlar" demişti.