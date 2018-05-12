Kılıçdaroğlu: Günaydın Recep Bey, nihayet faizi anladın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran sabahı OHAL'i kaldıracaklarını söyledi. Erdoğan'ın faizlerden şikayet ettiğine değinen Kılıçdaroğlu; "Günaydın Recep Bey. Gözlerinden öpüyorum senin. Nihayet faizi anladın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yurt Dışı Temsilcilikleri Maltepe Buluşması'nda bir dizi açıklama yaptı.
25 Haziran sabahı ilk iş olarak OHAL'i kaldıracaklarını söyleyen CHP liderinin açıklamalarından satır başları şöyle;
- Ne yapacağız? 25 Haziran sabahı uyandığımızda ilk iş, OHAL'i kaldırmak olacak. Güçler ayrılığını güçlendireceğiz. Darbe hukukundan arındırılmış bir Anayasa yapacağız. Kimliği, siyasi bakışı ne olursa olsun herkes için demokratik, özgürlükçü bir Anayasa yapacağız.
- Ekonomi sorunu. Faizlerden şikayet ediyorlar. Günaydın Recep Bey. Gözlerinden öpüyorum senin. Nihayet faizi anladın. Daha güzel bir şey söylüyor: 'Bizim faizi aşağı çekmemiz lazım!" E güzel! ABD'de, İsrail'de, Avrupa'da böyle mi, böyle! İtiraf ediyor. Bizde aşağı çekiliyor diye. Sen faizcisin. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Oyuna geliyoruz diyor. Düne kadar kandırıldık diyordu, bugün de oyuna geldik diyor. 151 milyar dolar bir avuç tefeciye faiz ödedi bu millet. 687 milyar lira da ülke içinde faiz ödedi. "Faizi aşağı indirmeliyiz"; indir kardeşim! Merkez Bankası elinde, BDDK emrinde. Neden indirmiyorsun? Yakayı tefeciye kaptırmışsın. Bir ülkenin yöneticileri yakayı tefecilere kaptırmışsa, onu oradan alaşağı etmek bizim görevimizdi.
- Bu beladan Türkiye nasıl kurtulur. Üretim. Eğer bir ülke üretmezse, tefecilere çalışırsa sonuç milyonlarca gencimizin işsiz olması demek. Biz bunu yapabiliriz. Bilgimiz, birikimimiz buna yeter. Türkiye nasıl yöentilir? En zor zamanlarda en zor kararları alan CHP'dir. Hem iktidarsın hem şikayet ediyorsun. Millet seni oraya sorunları çözmen için seçti. Şimdi bu sorunları çözme imkanları yok.
- Eğitim. Tüm sorunların kaynağı eğitimde yatar. Bilgili insanlar yetiştirirseniz Türkiye kalkınır. Anneler çocuklarını hangi okula gönderecek, çocuklar hangi sınava girecek belli değil. Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullar 'niteliksiz okul' diye tanımlandı. Biz ne yapacağız? Tam gün eğitim olacak. Çocuk sabahın köründe niye okula gidiyor? Makul saatte gider. Ücretsiz kahvaltısını yapacak. Eğitim tamamen parasız olacak.Öğretmenleri ayrı tutacaksınız. Nasıl hakimlerİ ayırıyorsanız onları da ayırıp yücelteceksiniz.
- Dördüncü problem toplumsal barış. Terör sıfırlanmıştı bunlar göreve geldiğinde. İnsanlar kimlikler üzerinden ayrıştı. Komşumuzun inancını sorar hale geldik. Yaşam tarzlarına saygı duyacağız. Kimlikler üzerinden siyaseti reddeceğiz. Bunu yapanlara prim vermeyeceğiz. Buna izin vermeyelim.
- Darbe hukukundan kısmen ayırdık. Yüzde 10 seçim barajını kaldırdık. Gönül ister ki her parti için kalksın. Önümüzdeki seçimlerde sandığa gidip oy kullanacağız. Arkadaşlarımızı komşumuzu ikna edeceğiz. Beraberce gidip temel görevimizi yerine getireceğiz. Birlikte yaşamanın ne kadar güzel olduğunu bütün dünyaya anlatmanın yolu o günden geçer.
'BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ BİRİNİ, CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEDİK'
- Güzel bir ilke daha imza attık. Eski bir öğretmeni, bu topluma binlerce öğrenci yetiştirmiş birini Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledik. Sayın Muharrem İnce'yi. Demokrasiye ihanet etmek istediler. 15 Milletvekilimizi demokrasiye yapılan ihaneti boşa çıkarmak için görevlendirdik. Sayın Muharrem İnce, tarafsız olacağım dedi ve yakasından CHP rozetini çıkardı. Bir ezberi daha bozduk. Dün akşam kadınlarla toplantımız vardı. Bir AKP'li kadın kalktı ve sen neden aday olmadın dedi. Cumhurbaşkanı olarak Meclis'e gelip yemin edeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamaz. Bir partinin genel başkanı, namuslu adamsa bile namusu ve şerefi üzerine yemin edemez.
- Anlamıyorlar. Demokrasi kültürleri yok. Demokrasiyi bilmiyorlar. Biatı demokrasi biliyorlar. Onun adı diktatörlüktür Recep Bey.
- Bizim TBMM Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten tek meclistir. Adı o yüzden Gazi Meclis'tir. Geldiler meclisin yetkilerini elinden aldılar, gene almak istiyorlar. Siz maaşınızı alın kararı ben vereceğim diyor. Bu o kadar kolay değildir. Biz demokrasinin önündeki tüm duvarları yıkmaya kararlıyız. Bedeli ne olursa olsun bu ülkeye demokrasi ya gelecek, ya gelecek!