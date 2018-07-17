Kılıçdaroğlu, grup toplantısında unuttuğu Mustafa Kemal'in sözünü Twitter'da paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün alıntılamak istediği sözünü unutması sosyal medyada gündem oldu.
Partisinin grup toplantısında sözüne "Kimse Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Hattı müdafaa yoktur" dedi ve sözün devamını unuttu.
Sonrasında elindeki kağıtlara bakarak konuşmasını tamamlayabilen Kılıçdaroğlu, unuttuğu sözleri Twitter'dan paylaştı.
Kılıçdaroğlu'nın paylaşımları şöyle:
Bu dikta rejimine karşı parlamento içinde de dışında da mücadele edeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Kuvayi Milliye damarı inceltilmek isteniyor. Kuvayı Milliye damarını büyütmek zorundayız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Temmuz 2018