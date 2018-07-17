Kılıçdaroğlu, grup toplantısında unuttuğu Mustafa Kemal'in sözünü Twitter'da paylaştı

Partisinin grup toplantısında sözüne "Kimse Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Hattı müdafaa yoktur" demiş ve sözün devamını unutmuştu. Kılıçdaroğlu, o sözleri Twitter'da paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün alıntılamak istediği sözünü unutması sosyal medyada gündem oldu. Partisinin grup toplantısında sözüne "Kimse Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye başlayan Kılıçdaroğlu, "Hattı müdafaa yoktur" dedi ve sözün devamını unuttu. Sonrasında elindeki kağıtlara bakarak konuşmasını tamamlayabilen Kılıçdaroğlu, unuttuğu sözleri Twitter'dan paylaştı. Kılıçdaroğlu'nın paylaşımları şöyle: Dünyada galip gelen bir zalim yoktur. Zulüm, bizim inançlı mücadelemizle sona erecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Şimdi OHAL'i sürekli kılmak için parlamentoya bir yasa getiriyorlar. 12 Eylül hukukunu takip ediyor, neyi nasıl yapacaklarını darbecilerden örnek alıyorlar!

Bu dikta rejimine karşı parlamento içinde de dışında da mücadele edeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Kuvayi Milliye damarı inceltilmek isteniyor. Kuvayı Milliye damarını büyütmek zorundayız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!

Sanıyorlar ki, baskı kurdukça geri adım atacağım. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmayacağım! Her ortamda ve her yerde hakkı, hukuku ve adaleti savunacağım. Dava benim şahsi davam değil, tüyü bitmemiş yetimin davasıdır. Bu dikta rejimine karşı parlamento içinde de dışında da mücadele edeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Kuvayi Milliye damarı inceltilmek isteniyor. Kuvayı Milliye damarını büyütmek zorundayız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 17 Temmuz 2018