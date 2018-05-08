Kılıçdaroğlu Fransa'ya peygamberin veda hutbesini tavsiye etti

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ı asla unutmayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta 'Millet İttifakı' adı altında seçim ortaklığı yaptığı İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti Gezmiş, Aslan ve İnan'ı idamına onay veren siyasi partilerin mirasını sahiplendiklerini sürekli vurguluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM gurubunda konuştu.

Konuşmasına 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anarak başlayan Kılıçdaroğlu "Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, Hüseyin İnan'ı asla unutmayacağız. Onlar bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele verdiler" dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, "Millet İttifakı" adıyla bir seçim ortaklığına gitti. İttifakta yer alan İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın idamını grup olarak onaylayan siyasi partilerin geleneğinden geldiklerini, Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "mirası"nı sahiplendiklerini sürekli vurguluyor.

KILIÇDAROĞLU VEDA HUTBESİNİ TAVSİYE ETTİ

Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kuran'dan "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Fransa'da aralarında geçmişte devlet yöneticisi olan bazı sanatçılar Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istiyor. Neymiş, çağ dışı kalmış. Çağ dışı kalan Kuran değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir. Onlara destek veriyorsunuz siz. Bütün kitaplara saygımız var. Siz İslamiyeti nasıl böyle tanımlarsınız? Bu açıklamayı yapanlar İslamiyetin ne olduğunu bilmiyor. Onlara tavsiyem sevgili peygamberimizin Veda Hutbesi'ni bulup okuyunuz. Lütfen ama lütfen tarihte ilk ama ilk insan hakları beyannamesi kabul edilen Peygamberimizin veda hutbesini okuyunuz.

'İSLAM BARIŞ VE HUZUR DİNİ'