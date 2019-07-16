Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağı nerede, bilmeye hakkımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var' derken, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve herkesin bu süreçte yer alması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Darbe girişimi kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle gelirse gelsin, her zaman yer yerde karşı çıkacacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de demokrasi toparlanamamışsa bunun nedeni darbelerdir. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi.

Baklavacı, akademisyen, çiftçi, işsiz, Bank Asya'nın önünden geçenin gözaltına alındığını ama en güçlülerin bulunamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Hiç kimse, hiçbir grup 'Ben Anayasa değişikliğinin dışında kaldım' demeyecektir. Anayasa kitapçığını eline aldığında bu Anayasa korunmalı diyeceği bir Anayasa'ya ihityacımız var. 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle hepimiz zarar gördü. FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunun bilinmesi gerek" diye konuştu.