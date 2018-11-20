Kılıçdaroğlu: Fesli Kadir vatan haini, Erdoğan'ın da akıl hocası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaret ettiği yazar Kadir Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyleyerek, "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullandı. Akademisyenlerin gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar" dedi.
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik Gezi Parkı eylemleri suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Gezi olaylarından intikam alamaya çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezide bu ülkenin gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Keşke Yunan galip gelseydi' sözleri tartışmalara neden olan Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin Cumhurbaşkanlığı tarafından savunulmasını eleştirerek, Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyledi.
Mısıroğlu için "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, "Bayrağına saygın varsa o görevden ayrılacaksın" çağrısında bulundu.
'BU FESLİ KADİR KİM? BİR VATAN HAİNİ, HAİNİN DE ÖTESİNDE'
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
İDO ELEŞTİRİSİ: YÜZLERCE İŞÇİ KAPIYA KONULACAK
İDO'nun seferlerini durdurduğunu anımsata Kılıçdaroğlu, "İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1987 yılında kuruldu, kârlı bir kuruluştu. 861 milyon dolara özelleştirdiler 2011 yılında. İstanbullu sorsun; 861 milyon dolarla ne yaptınız, nereye gitti bu para? Kaç yıldır İstanbul'u yönetiyorlar, 20 yıldır İstanbul'un hangi sorununu çözdüler? Her sorunu büyüttüler, hiçbir sorunu da çözmediler. İDO'yu da kapacağız diyorlar. Yüzlerce işçi kapıya konulacak" dedi.