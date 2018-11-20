Kılıçdaroğlu: Fesli Kadir vatan haini, Erdoğan'ın da akıl hocası

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretini eleştirerek, 'Bu Fesli Kadir kim? Bir vatan haini, hainin de ötesinde. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın da akıl hocası' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaret ettiği yazar Kadir Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyleyerek, "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullandı. Akademisyenlerin gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik Gezi Parkı eylemleri suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Gezi olaylarından intikam alamaya çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezide bu ülkenin gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Keşke Yunan galip gelseydi' sözleri tartışmalara neden olan Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin Cumhurbaşkanlığı tarafından savunulmasını eleştirerek, Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyledi.

Mısıroğlu için "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, "Bayrağına saygın varsa o görevden ayrılacaksın" çağrısında bulundu.

'BU FESLİ KADİR KİM? BİR VATAN HAİNİ, HAİNİN DE ÖTESİNDE'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına rahmet okumak hepimizin borcudur. Diyanet İşleri Başkanı inançla siyaseti bir araya getirdi. Bir vatan hainini makamında yattığı yerde ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı en gözde kurumlarımızdan bir tanesidir. Bu Fesli Kadir kim? Bir vatan haini, hainin de ötesinde. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın da akıl hocası. Bakın ne diyor, 'Ortadoğu projesine taraftarım. ABD'nin istediği petrol. Benim istediğim hilafete geri dönmek. ABD ne alacaksa alsın. ABD bana yardımcı olacaksa ne alıyorsa alsın.' Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum, bu vatan hainini hangi gerekçeyle ziyaret ettin. İnsani gerekçeyle hangi şehidin evini ziyaret ettin?

Osman Kavala 13 aydır tutuklu. İddianame yok ceza yok suç da bulamıyorlar. Gezi olaylarından intikam almaya çalışıyorlar. Gezi olayları bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir.

İsrafta ve yolsuzlukta tam gaz gidiyorlar. Ne bulursa götürüyorlar. Bir örnek; normalde bir otomobil kilometre başına 4-5 lira benzin yakar. Bunların belediyelerindeki bir otomobil ise kilometrede 63 liralık mazot yakıyor. Aradaki para nereye gidiyor? Din, iman, ahlak diyorlar bunu yapanlarda din, iman, ahlak var mı?

İDO ELEŞTİRİSİ: YÜZLERCE İŞÇİ KAPIYA KONULACAK

İDO'nun seferlerini durdurduğunu anımsata Kılıçdaroğlu, "İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1987 yılında kuruldu, kârlı bir kuruluştu. 861 milyon dolara özelleştirdiler 2011 yılında. İstanbullu sorsun; 861 milyon dolarla ne yaptınız, nereye gitti bu para? Kaç yıldır İstanbul'u yönetiyorlar, 20 yıldır İstanbul'un hangi sorununu çözdüler? Her sorunu büyüttüler, hiçbir sorunu da çözmediler. İDO'yu da kapacağız diyorlar. Yüzlerce işçi kapıya konulacak" dedi.