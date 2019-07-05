Kılıçdaroğlu: Eski sisteme dönüş talebimiz hiç olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, sistem değişikliği taleplerine ilişkin, 'Eski sisteme dönüş talebimiz bizim hiç olmadı. Darbe hukukun arınmamış bir anayasa varsa eski sisteme dönmek uygun değil. Anayasa'da köklü değişiklikler gerekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, sistem değişikliği tartışmalarına ilişkin, "Eski sisteme dönüş talebimiz bizim hiç olmadı. Darbe hukukun arınmamış bir anayasa varsa eski sisteme dönmek uygun değil. Anayasa'da köklü değişiklikler gerekiyor ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz demokratik bir yönetim istiyoruz. Biz hiçbir zaman eski sisteme övgüler dizmedik. Tek adam rejiminin nelere mal olduğunu görüyoruz ve tanığıyız. Dünya kadar sorunu olan bir Türkiye'nin demokratik bir parlamenter sistem içinde, liyakat sistemi içinde biz isteriz. Adı ne olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın; demokrasi, hak, adalet olmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN HEDİYE AÇIKLAMASI

Öte yandan görüşmede Kılıçdaroğlu'na kara kalem bir çizim hediye eden Ekrem İmamoğlu, kara kalem çizimi yapan ressamın "Kağıdım bu kadardı, çizemediklerim kusura bakmasın" dediğini aktardı.

Resimde İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen arkada dururken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibin lideri konumunda öne yerleştirildiği görüldü.