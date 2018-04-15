CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin, 'En güçlü silahlar Ortadoğu'da deneniyor. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor. 'Esad'a iyi ki bomba attılar' diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. "Burnumuzun dibinde bir savaş var. En güçlü silahlar Ortadoğu'da deneniyor. En modern silahlar Orta Doğu'da deneniyor. Ne üzerinde deneniyor, kobaylar üzerinde mi? Hayır. Arap halkları üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde deneniyor bu silahlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar bunu, başka bir ülkede ve insanlar üzerinde deniyor" diyen Kılıçdaroğlu, "'Esad'a iyi ki bomba attılar' diyorlar. Bunu söyleyenin yüreğinde insanlık yoktur. Meydan meydan çıkıp insan hakları diye konuşuyorlar. İnsanın öldürülmesinden zevk alan kişi insan sayılmaz. Bugün geldiğimiz süreçte birlikte oturup düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.