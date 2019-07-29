Kılıçdaroğlu: Erken seçim çağrısı yapmayacağız, iktidara zaman tanımak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yapmayacaklarını belirterek, 'Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz' dedi. Kılıçdaroğlu, 'İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bir grup gazetecinin sorularına yanıt verdi.

Erken seçim ve sistem tartışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP olarak biz bir erken seçim çağrısı yapmayacağız. Türkiye’nin ekonomik bunalımdan geçtiğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Böyle bir ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz. İktidar ‘Ben bu sorunu çözeceğim’ diyor. Onlara zaman tanımak lazım. Gerçi 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mı? Vatandaş bunu görmeli" dedi.

'ŞİMDİ BEKLİYORUZ'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Şimdi mutfağında yangın var ve bu sorunları görüyor. Sorunu çözemedikleri sürece vatandaş doğal olarak sorunu çözme konusunda iddialı olan bir başka partiye yüzünü dönüyor. Yerel yönetimlerde bize döndü. Şimdi bekliyoruz. Yangını söndürüyorlarsa buyursun söndürsünler. Hiçbir engel çıkarmıyoruz. Bu konuda parlamentoya yasa getiriyorsanız onu da destekleyeceğiz dedik. Ama getirdikleri yasa fakir fukaranın, çiftçinin, esnafın sorununu çözen bir yasa değildi. Vatandaş bütün bu gerçekleri görsün. Bunlar bu ülkenin sorunlarını çözemezler. Sonrası gelecek nasıl olsa. Bu ülkede bir seçim olacak ve biz bütün gerçekleri anlatacağız" diye konuştu.

'ÖNCE ANAYASA DEĞİŞSİN'

Meclis'teki İçtüzük tartışmalarına ilişkin de açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "İçtüzük neyi çözecek? Var olan ucube Anayasa’nın olumsuzluklarını mı çözecek? Varsa bir olumsuzluk önce Anayasa’yı değiştirmeleri lazım. Eğer gerçekten yasama organının başkanı yasamanın güçlü olmasını istiyorsa kendisine önerim şuydu: Bir kanunlar, kararlar dairesi oluşturacaksınız, Cumhurbaşkanı’nın bütün kararlarının incelenmesi ve gerekirse aykırılık varsa Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. O zaman siz Meclis iradesinin bağımsız olduğunu bütün dünyaya ilan edebilirsiniz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyip bu kararname anayasaya aykırıdır diye bir ifadeyi Sayın Şentop’tan duyabilir misiniz? Duyamazsınız. Bu nedenle yasama organı yürütmenin emrinde zaten" dedi.