Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı seçim iptaline ikna eden 'kesimi' açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında İstanbul'da seçim sonuçlarını kabul etmiş görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimin iptali için ısrar noktasına taşıyanların, 'İstanbul'un rantını yiyen yakın çevresi' olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki makamında, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında İstanbul'da seçim sonuçlarını kabul etmiş görünen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimin iptali için ısrar noktasına taşıyanların, 'İstanbul'un rantını yiyen yakın çevresi' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul rantını, İstanbullu'ya vermek istemiyorlar. Bir avuç kişiye, bir avuç AK Partili'ye vermek istiyorlar. İstanbul'un rantı o kadar değerli ki, burada milyon dolarlar var. Halkın, milyonlarca kişinin sefaletinin önlenmesini istemiyorlar. Kendilerine muhtaç, bir dilim ekmeğe muhtaç olsun ki 'ben ona ekmek verdiğim zaman bana oy versin.' Bu anlayışı yerleştirmek istiyorlar, geniş kitlelere" ddi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geçici belediye başkanının belediye meclis üyeleri arasından değil de İçişleri Bakanlığı tarafından atanmasına "Ortada yasa yok ki, bizim anladığımız anlamda bir hukuk devleti olmaktan çıkmış Türkiye" sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, AKP-MHP ittifakı karşısında yer alan her kesimle yüzyüze görüşeceğini ifade etti.

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek, seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını anlatan Kılıçaroğlu, "Biz zaten buna 'millet ittifakı' dedik. Demokrat Parti de dahil olmak üzere.. Biz zaten Ekrem beyi (İmamoğlu) CHP'nin adayı olarak göstermedik, millet ittifakının adayı diye lanse ettik. Saadet aday gösterdi ona da saygı gösterdik, çünkü ittifakı öngören bir yasal düzenleme yok yerel seçimlerde. Ama partiler aday göstermeyerek karşılıklı destek verebiliyor" dedi.

BOYKOT AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, boykot konusundaki soruya da şu yanıtı verdi:

"Aşağı yukarı bütün milletvekillerimiz (seçime girilmesine) destek verdiler, tabi boykotu öneren arkadaşlarımız da oldu, sandığa gitmeyelim diyen arkadaşlarımız da oldu ama hem parti meclisi hem de milletvekillerinin büyük bir ağırlığı 'hayır gitmeliyiz, mücadelemizi yapmalıyız ve sonuç almalıyız' diye. Çünkü biz mücadelenin galibiyiz, mağlubu değiliz ki, niye bir gerekçe yaratıp da boykot edelim, bir daha yeneceğiz. Üstelik büyük farkla yeneceğiz bu sefer. Çünkü gerçekten de İstanbul'un vicdanı rahatsız. Yani Ekrem bey şu kısa süre içinde ne yaptı? Fakir fukara lehine ne gerekiyorsa hepsini yaptı, onların 15-20 yıldır yapmadığını bu kısa süre içinde yaptı. Su fiyatlarını indirdi, ulaşımı ucuzlattı, öğrencilere avantaj sağladı, 0-4 yaş arasındaki anne çocuğu ile bir yere giderken ücretsiz yaptı. Daha ne olsun yani. İlk kez halka dokunan, halktan yana karar alan bir belediye başkanıydı. Uzun süre ilk kez belediye başkanı ile karşılaştı İstanbullu. E halk bunu görecek."