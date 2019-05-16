CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan teslim alınmıştır Erdoğan'ın yakınında çok saygın insanlar vardı. Bütün bunlar darmadağın edildi. Gidip de Erdoğan'a şunu yapsanız daha iyi olur diyebilecek biri var mı?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nin aldığı kararı eleştiren Kılıçdaroğlu, "4 tane oy pusulası veriliyor size. Mühürleri basıp aynı zarfa koyuyorsunuz. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık. Sonra diyorsunuz ki üçünde bir şey yok, İBB yi iptal ediyorum. İnancı olan, aklı olan bir insan bunu söyleyemez. Hiçbir hukuki gerekçe yok, yazmadılar. 7 kişi oturup gerekçe yazmıyorlar. Kim onlara talimat verdiyse... Akla aykırı , hukuka, vicdana akla aykırı bir uygulama. Bir yanlışlık yaptık diyorsan 39 ilçeyi iptal ediyorum dersin" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, asker cenazesindeki linç girişimine ilişkin ise, "Kokmadım, niye 3,5 çapulcudan mı korkacağım. Çok kalabalıktı. Bağıranlar, taş atanlar... Ben inançlı bir insanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Neden korkacağım" dedi.

Erdoğan'ın teslim alındığını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın yakınında çok saygın insanlar vardı. Bütün bunlar darmadağın edildi. Gidip de Erdoğan'a şunu yapsanız daha iyi olur diyebilecek biri var mı? Bizim geleneğimizde istişare dediğimiz bir kavram vardır. Osmanlı'da padişah vardır, sadrazam vardır. Atatürk'ün Çankaya Sofrası bir istişare toplantısıdır" diye konuştu.