Kılıçdaroğlu: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Er meydanına er olanlar gelir' sözüne, 'Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir' diyerek yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tutuklu CHP'li vekil Enis Berberoğlu'na ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Önce casus dediler, müebbete hapis ettiler. 25 yıla düşürdüler, olmaz dediler. Sonra 5 yıla düşürdüler. Hakim arkadaşlara soruyorum. Ne yapıyorsunuz siz? AYM'ye sesleniyorum. Sizden nasıl olursa olsun bir karar bekliyoruz. Adaletsizliği büyütüyorsunuz. Enis Berberoğlu suçludur diyorsanız kararınızı verin, adalet arayalım, önümüze set çekiyorsunuz. Hem adaletin önünü tıkıyorsunuz, hem yargının önünü tıkıyorsunuz. 301 gündür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın er meydanına gel sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Er meydanına gelmezsin diyorsun. Nihayet söyledin. Şimdi sana söylüyorum. Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir" dedi.