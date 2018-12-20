Kılıçdaroğlu en fazla zorlandığı illeri açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin aday göstermeyeceği iki ile ilişkin yaptığı açıklamada, 'İyi Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "İmamoğlu ve Yavaş isimleri başından beri aklımdaydı" diyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın 2014 seçimlerinden sonra partiden ayrıldığını, şimdi yeniden CHP üyesi olduğunu söyledi. Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "İyi Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi" dedi. Kılıçdaroğlu, AKP'nin İstanbul adayına ilişkin ise, "Binali Bey aday olmaktan vazgeçerse şaşırmayın" iddiasında bulundu.