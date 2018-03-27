Kılıçdaroğlu elindeki anket sonucunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP-MHP ittifakına ilişkin yaptırdığını söylediği anket sonucunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 2019 seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

“Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar. Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur" ifadelerini kullandı.