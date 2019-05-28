Kılıçdaroğlu: Ebu Zer mi haklı, Muaviye mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'lilere seslenerek, 'Senin vicdanına sesleniyorum; yolsuzluk bitti mi, yoksulluk bitti mi? Bire bir tespit edilen 3 bakanın yolsuzluk dosyası Yüce Divan'a gönderilmedi. Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan'a göndermemek ne demektir?' dedi. Kılıçdaroğlu, 'Muaviye Şam'a saray yapınca Ebu Zer 'Bu sarayı bütçeden yapıyorsan haramdır, kendi cebinden yapıyorsan israftır' der. Ebu Zer mi haklı, Muaviye mi?' ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı seçimlerine müdahale ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi?" diye sordu.

Son günlerde gazetecilere yönelik artan saldırılara tepki gösteren CHP lideri, "Eğer haber yaptı diye bir gazeteciye şiddet uyguluyorsanız, şiddet uyguladıktan sonra bu gazeteciler 'korkarlar, yazamazlar' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir namuslu gazeteci dayak yedi diye bir adım geri atmaz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'RABİA NAZ OLAYININ ÜZERİ ÖRTÜLÜYOR: ANKARA'DA BİR GÜÇ ADALETİN ÖNÜNÜ TIKAMAYA ÇALIŞIYOR'

Rabia Naz 11 yaşında, Eynesil'de İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyor, hayat dolu bir kız. Öldürülmeden önce arkadaşlarıyla gidip dondurma almış, annesinin çalıştığı eczaneye gitmiş. Haber geliyor, Rabia Naz evin önünde sırt üstü yatıyor ve ağır yaralı. Babasına diyorlar ki intihar etti. 11 yaşındaki bir çocuk niye intihar etsin? Baba araştırıyor; doblo marka bir siyah aracın çarptığı iddia ediliyor, oradan alıp metruk bir eve götürüyorlar, sonra getirip evinin önüne sırt üstü yatırıyorlar intihar etti diye.

Baba bir türlü derdini anlatamıyor. Gazeteciler bir haksızlığın üzerine gittiğinde, yola koyulduğunda şiddete uğruyor. Bu gazeteci arkadaşımız olayın ortaya çıkması için elinden geleni yapıyor. Bir çocuğun göz göre göre öldürülmesine tanıklık etmek değildir sizin göreviniz, bunu yapanları adalete teslim etmektir. Rabia Naz'ın ne günahı vardı? Ankara'da bir güç adaletin önünü tıkamaya çalışıyor. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.

'CUMHURBAŞKANI DEVLETİ Mİ YÖNETECEK BELEDİYEYİ Mİ?'

AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Madem ki beraber yaşıyoruz, görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Açlığın yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder.

'İBB HARCAMALARINI AÇIKLASINLAR'

Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

Sayıştay raporlarına göre İBB'de 643 yönetici var, makam aracı sayısı ise 1717. AK Partili kardeşim bunu sorgulamak zorundadır. Yazlık, kışlık, uçan sarayları var. Bir yere giderken bir orduyla gidiyor. Ne oluyor savaşa mı gidiyoruz?

'KİBİRLİ İNSAN İYİ İNSANDIR DİYORSAN GİT OYUNU VER'

AKP’ye oy vermiş tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, ben illa gel bana oy ver demiyorum. Allah’ın verdiği en değerli şey akılsa aklımızı kullanacağız. Çocuk açlıktan ölecek, beyefendi 1100 yataklı yerde yaşayacak. Açlıktan ölen Kübra bebeği unutabilirler, ben unutmadım. Nedir bu israf? Nedir bu lüks?

Kibirli insan iyi insandır diyorsan git oyunu ver kardeşim. Ama yok kibir günahtır diyorsan, bunu düşün. Dünyanın hiçbir ülkesinde israf itibar görmez. Muaviye Şam'a saray yapınca Ebu Zer 'Bu sarayı bütçeden yapıyorsan haramdır, kendi cebinden yapıyorsan israftır' der. Ebu Zer mi haklı, Muaviye mi?

3 Bakan’ın tespit edilen yolsuzluk dosyaları Yüce Divan'a gönderilmedi. AK Partili kardeşim, 2002'den beri oy veriyorsun. Senin vicdanına sesleniyorum; yolsuzluk bitti mi, yoksulluk bitti mi? Bire bir tespit edilen 3 bakanın yolsuzluk dosyası Yüce Divan'a gönderilmedi. Kul hakkı yiyenleri Yüce Divan'a göndermemek ne demektir?

'İŞSİZLİK NEDİR BİLİYOR MUSUN AKP'Lİ KARDEŞİM?

Devlet de borç batağında. İç borç 653 milyar lira, dış borç 557 milyar lira. Yoksulluk diz boyu, açlık diz boyu. Nereye gitti bu paralar? Sen sormayacak mısın kardeşim? Bu paraları nerelere harcadınız diye sormayacak mısın? Devlet adaletle, ahlakla, liyakatla yönetilir. Bir dönem dolar alan yanacak deniyordu, şimdi Türk Lirası tutan yanıyor. Dolar aldın mı kârdasın. Şimdi vatandaş mevduatı dolar olarak tutarsa güvende hissediyor. Vatandaş Erdoğan'a güvenmiyor, vatandaş Cumhurbaşkanı'na güvenmiyor.

Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlik nedir biliyor musun AK Partili kardeşim? Ama gidiyorsun, çocuğunu işsiz bırakana oy vereceğim diyorsun. TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL. Bizim belediyelerde 2.200 TL. Açlık sınırının altında ücret mi olur? 8 milyon 500 bin kişi asgari ücret veya onun altında gelir elde ediyor.

16 milyon hane, açlık sınırının altında gelir elde ediyor. 16 milyon hanede babalar çocuklarına nasıl bayram harçlığı verecek?