Kılıçdaroğlu doğrudan aday belirlemek için yetki istiyor

CHP Parti Meclisi toplantısında tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrudan aday belirlemek amacıyla yetki alacağı ifade ediliyor. Öte yandan CHP’de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa çıkışıyla başlayan süreçte Kılıçdaroğlu'nun 'Ya istifa etsin ya da görevden alınsın' talimatı yerel seçim öncesi parti içi tartışmaları artırmaması için 31 Mart sonrasına ertelendi.

CHP’de bir yanda istifa tartışmaları yaşanırken, yarın yapılacak kritik Parti Meclisi (PM) toplantısında İstanbul ve İzmir’in tartışmalı ilçelerinin yanı sıra bazı kritik ilçe adayları da belirlenecek.

27 Ocak’taki PM toplantısında geri çekilen İstanbul’un Şişli ve Silivri ilçeleri ile İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerinin adayları yarınki toplantıda belirlenecek. Ayrıca İstanbul’un Beyoğlu, Küçükçekmece ve Maltepe adaylarının da kamuoyuna ilan edileceği ifade ediliyor. PM’de son toplantıda düşen Muğla Bodrum adayı da tekrar ele alınacak.

KILIÇDAROĞLU DOĞRUDAN ADAY BELİRLEME YETKİSİ İSTİYOR

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’de yarın gerçekleştirilecek PM toplantısında tartışmalı ilçelerin belirlenmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrudan aday belirlemek amacıyla yetki alacağı ifade ediliyor.

Bu kapsamda yarın yapılacak PM toplantısının aday belirlenmesi amacıyla yapılan son toplantı olacağı belirtiliyor. CHP bugüne kadar yedi farklı toplantıda 17’si büyükşehir, 35’i il belediyesi olmak üzere toplam 842 aday açıkladı.

CHP İyi Parti’ye bırakılan 10 büyükşehir dışında Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum büyükşehir belediye adaylarını henüz açıklamadı. CHP’nin Şanlıurfa’da bağımsız bir adayı desteklemesi bekleniyor.

CHP, İyi Parti’ye bırakılan 11 il belediyesi dışında Adıyaman, Niğde, Muş, Siirt ve Şırnak olmak üzere toplam 5 il belediyesi adayını da açıklamazken, Adıyaman’da Saadet Partisi adayının desteklenmesi yönünde eğilim öne çıkıyor.

KİMİ ADAYLAR GERİ ÇEKİLECEK

Öte yandan PM toplantısında daha önce açıklanan ancak işbirliği kapsamında İyi Parti’ye bırakılan bazı ilçe adaylarının geri çekilmesine yönelik de oylama yapılması bekleniyor.

Etimesgut için adı Ankara Büyükşehir için konuşulan Cengiz Topel Yıldırım’ın ismi geçerken, partiden ihraç edilen eski milletvekili Aylin Nazlıaka da listede.

BAYRAKLI ADAYINA PROTESTO

CHP Genel Merkezi’nin önünde dün İzmir’den gelen bir grup partili son yapılan PM toplantısında İzmir’in Bayraklı ilçesi için Cevat Durak’ın aday gösterilmesine tepki gösterdi.

İzmir’den gelen grup saatlerce Genel Merkez önünde ıslık ve sloganlarla tepki göstererek, mevcut Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ın aday gösterilmesini talep etti.

İSTİFA TALEBİ 31 MART SONRASINA ERTELENDİ

CHP’de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa çıkışıyla başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Ya istifa etsin ya da görevden alınsın” talimatı yerel seçim öncesi parti içi tartışmaları artırmaması için 31 Mart sonrasına ertelendi.

CHP’nin son Parti Meclisi (PM) toplantısında İstanbul ilçe adaylarının belirlenmesine yönelik oylamalar sürerken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya üzerinden istifa etmesi ve daha sonra bu kararından vazgeçmesi parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Ya istifa etsin ya da görevden alınsın” talimatı vermesinin ardından önceki gün CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu’yla yaptığı görüşmede talimatın şimdilik uygulanmaması konusunda karar verildiği belirtiliyor.