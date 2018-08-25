Kılıçdaroğlu: Devletin görevi bu annelerin çocuklarını katledenleri bulmak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'ne polisin biber gazlı müdahalesine ve gözaltılara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek... İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan'ın cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumartesi Anneleri’nin, 700. oturma eylemine polis saldırısıyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Haberi duyduğumda derin bir üzüntüye kapıldım. Ne istiyor bu anneler, 700 haftadır çocuklarının mezarı nerede bunu öğrenmek istiyor. Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi?" dedi.

Kılıçdaroğlu Cumartesi Anneleri'nin yakınları için "Mezarını bulun bari kemiklerini bize verin, bari hiç değilse mezarının başına gidip bir Fatiha, bir dua okuyup bari bir çiçek koyalım diyorlar" dediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek... İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm. Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerinde baskı kuruyorsunuz, copla şiddetle dağıtmaya çalışıyorsunuz."

Kılıçdaroğlu "Bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz. Bir dikta yönetiminde ancak buna benzer olur. Biz de boşuna demiyoruz dikta yönetimi var demiyoruz. Bu olaylar dünyanın gözünde Türkiye'nin itibarını sarsıyor” dedi.