Kılıçdaroğlu: Darbe Erdoğan tarafından biliniyordu, önlenmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İki 15 Temmuz vardır, bir halkın 15 Temmuz'u, bir de Saray'ın 15 Temmuz'u. Saray'ın kontrollü 15 Temmuz'u. Darbenin olacağını biliyorlardı, Erdoğan biliyordu. Darbe önlenmedi' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eren Erdem ve Enis Berberoğlu'nun tutukluğuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Yargının içinde bulunduğu perişan hali bilginize sunuyorum. Ama hiçbir hakim unutmasın nereye giderseniz gidin sizi teşhir etmek benim boynumun borcudur. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Her ortamda ve her yerde hakkı ve hukuku savunacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

ODTÜ TUTUKLAMASINA TEPKİ

ODTÜ’nün bir geleneği vardır, kamuda ve özel sektörde çalışan binlerce ÖDTÜ’lü vardır. ODTÜ’de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda zeka vardır. Zeki değilsen bunun farkında ben sana ne yapayım. ODTÜ’de herkes birbirine saygılıdır. Penguen Dergisi’nde 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor öğrenciler. Adı Tayyipler Alemi. Hakim bu karikatürle ilgili kararla örnek bir karar vermiş, 13 yıl önce davanın reddine karar verilmiş, 13 yıl sonra hiçbir şeye tahammül edemiyor. Benim milletvekili adresimden bu karikatür yayınlanacak. Turgut Özal kendisini eleştiren karikatürleri duvarına asmıştır. Sen eleştiriye tahammül edeceksin kardeşim, bak koydum Twitter hesabına hadi bakalım ne yapacaksın?

KONTROLLÜ 15 TEMMUZ...

İki 15 Temmuz vardır, bir halkın 15 Temmuz'u, bir de Saray'ın 15 Temmuz'u. Saray'ın kontrollü 15 Temmuz'u. Darbenin olacağını biliyorlardı, Erdoğan biliyordu. Darbe önlenmedi.

Adil Öksüz'ün FETÖ imamı olduğu 2008'den beri biliniyor.

Kontrollü darbenin bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmaya çalıştık ama Erdoğan engelledi. Soruyoruz Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın Meclis'teki komisyona bilgi vermesini neden engelledin?

Ben 15 Temmuz'da öldürülen 250 kişinin hakkını savunmayacak mıyım?

Darbeci diyorsan bir numaralı darbeci sensin.

Darbeden 4 ay önce bir tanık tüm darbecilerin ismini veriyor ama engellenmiyor. Bekliyorlar, darbeyi kullanmak için bekliyorlar.

Erdoğan da darbe olacağını biliyordu, Marmaris'te o yüzden saklanıyordu. Darbeyi fırsata çevirmek için bekliyordu.