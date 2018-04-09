Kılıçdaroğlu da sınıra gidiyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Hatay’ı ziyaret edeceğini, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde incelemelerde bulunacağını söyledi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında parti binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Hatay’a giderek Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde incelemelerde bulunacağını söyledi.

Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlerle ne zaman görüşeceği sorusuna da “Perşembe günü saat 10.30’da İYİ Parti’yi ziyaret edeceğiz” diye yanıt verdi.

‘ŞEKER FABRİKALARI DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR’

CHP MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Tezcan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de değinerek “Hafta sonu iki önemli büyük miting yapıldı şeker fabrikalarının satışına karşı. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı, ‘Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var’ diyor. Bu açıklamaları incelemeye değer. Dikkate alın sözlerini. Değerinin altına satılması kabul edilebilir değil şeker fabrikalarının. Satışa karşı mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

POLİS HAFTASINI KUTLADI

10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensuplarının gününü kutlayan Bülent Tezcan “O çalışma şartları karşılığına aldıkları maaş yetersiz. Örgütlenme imkanlarının önü kesiliyor. Sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekir. 3600 ek göstergenin polislere verilmesi lazım” dedi.

‘HARAM GELİR, HELAL GELİR’ TARTIŞMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ithafen, “Devletten aldığı maaştan başka kazancı olmayanla ana muhalefet partisi temsil edilmez” dediğini hatırlatan Bülent Tezcan şöyle konuştu:

“Biz gelirinin her kuruşunun içerisinde alın teriyle helal kazanılmış emekli maaşıyla nasıl yaşanacağını anlamalarını beklemiyoruz. Harama alışmış olanlar, haramdan gelir etmeye alışmış olanlar, genel başkanımızın devletten aldığı helal gelirle yaşamasını anlayamazlar. Zaten anlamalarını beklemiyoruz. Haramla servet biriktirenlerin, Man Adası haram ticaretini hala açıklayamadılar, açıklamalarını bekliyoruz. Haram ticaretin izahını bekliyoruz Sayın Erdoğan. Yakınların, akrabaların bir poundluk şirketle 15 milyon dolarlık ticareti nasıl yaptı? Bu haram ticaretin izahını millet bekliyor. Ne sattınız? Bu şirketin bilançosu geliri neydi? Ne kadar vergi ödedi? Sen pazar yerinde domates satan pazarcı esnafı değilsin. Kazancının her kuruşunu milletin bilmeye hakkı var.”