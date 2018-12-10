Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019 itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 bütçesini "darbe yönetimi büçtesi" diye niteleyerek, "Bu bütçe bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve ekonomik krizin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi beklenmektedir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 1 Ocak 2019 itibariyle CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de bugün başlayan ve 12 gün sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı harcamaları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sarayın bir eli yağda bir eli balda. Vatandaşa tasarruf yap diyorlar. Vatandaşın cebinde para mı var da tasarruf yapsın. Yazlık saraylarda, kışlık saraylarda, uçan saraylarda yaşayanlar israftan asla vazgeçmezler" dedi.

"Bu bütçeye oy vermek vallahi de billahi de haramdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe siyasi açıdan da darbe bütçesidir. 20 Temmuz darbesinden sonra gelen bütçedir. Hiç kimse korkudan sesini çıkaramıyor" ifadesini kullandı.

Partisinin belediyelerinde asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren 2 bin 200 TL olarak uygulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, seçim sonrası kazanacakları yeni belediyelerde de kimsenin işten çıkarılmayacağını ve onlar için de 2 bin 200 liralık ücretin uygulanacağını belirtti.