Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde: Soylu istifa sloganları

Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırı sonrasında CHP olağanüstü toplanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan yurttaşlar 'Soylu istifa' sloganları atıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan saldırının ardından olağanüstü toplantı kararı alındı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gittiği, CHP'li yöneticiler ve milletvekillerinin de olağanüstü toplantı için genel merkeze çağrıldığı bildirildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan paylaşılan mesajda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde örgütümüzle birlikte karşılayacağız" denildi.

Öte yandan polis CHP genel merkezi önünde güvenlik önlemi aldı. CHP üyeleri ve vatandaşlar da genel merkez önünde toplandı. Kılıçdaroğlu'nu karşılayan topluluk "Soylu istifa" sloganları atıyor.