Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yok...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olmasının ardından görevinden istifa etmemesine ilişkin, 'Gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya' dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olmasının ardından görevinden istifa etmemesi tepki çekerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BBC Türkçe'nin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İstifa etmesine gerek yok. Zaten tekrar gelecek buraya, Ankara'ya. Bu yetiyor bize. Binali Bey de farkında bu durumun. Tabloyu görmemesi mümkün değil" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "Normal şartlarda Binali Bey böyle şeylere tenezzül etmemesi gereken bir konumda. Ama anlaşılıyor ki AK Parti, sayın Erdoğan, Binali Bey, büyük ihtimal seçimle ilgili soru işareti taşıyorlar ki, tekrar Meclis Başkanlığı seçimi olmasın diye istifa ettirmiyorlar. İstanbul'un alınmasına yönelik soru işareti taşıdıklarını düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu sürpriz yapabilir" dedi.