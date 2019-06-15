Kılıçdaroğlu: Beni linç etmek için hazırlık yapılmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisini hedef alan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Beni linç etmek için hazırlık yapılmış. Savcılık görüntüleri bile incelemedi' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV, Türkiyem TV’nin ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Asker cenazesinde kendisini hedef alan saldırıya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehit cenazesinde beni linç etmek için hazırlık yapılmış. Savcılık görüntüleri bile incelemedi" dedi.

"Talimat verilmiş, ifadesini alın bırakın demişler. Gözleri dönmüş, bunları yaparlar ama linç girişimi affedilmez" diyen Kılıçdaroğlu, "Linç girişimi kavramı da benim değil. Oradaki bir bürokratın söyelediği bir kavramdır" ifadesini kullandı.