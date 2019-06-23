Kılıçdaroğlu Ankara'da konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'da yaptığı konuşmada 'Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenen ve yeniden CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'da parti genel merkezinde konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor.

Her şey adalet yürüyüşüyle başladı. Adalet istedik, huzur istedik, hak istedik. Hak, hukuk ve adalet dedik."

'SAĞIR SULTAN BİLE SESİMİZİ DUYDU'

"Bütün dünyaya sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk.

Getirmek istemediler, engellemek istediler, bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık."

'DEMOKRASİ DESTANI YAZDIK'

"Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına rağmen, bu ülkenin insanı baskıdan değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı.

Söylemiştim, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacak diye. Ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz, ve bildirdik de.

Bu demokrasi destanının yazılmasında önce CHP'nin bütün örgütlerine yürekten şükranlarımı sunuyorum."

'AK PARTİLİ, HDP'Lİ, ÜLKÜCÜ, SAADET PARTİLİ...'

"Anadolu'da gözleri, yürekleri ve düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan, Ekrem İmamoğlunu destekleyen bütün yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İyi Parti'nin sayın başkanına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.

Millet İttifakı'nda olmamakla birlikte bize destek veren AK Partili, ülkücü, HDP'li, Saadet Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Farklı siyasi düşüncelere sahip olmakla birlikte demokrasi destanı yazdık, bundan daha güzel bir şey olamaz. "

'HİÇBİR GÜÇ MAZBATAYI VERMEMEZLİK EDEMEZ'

"Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez.

Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine artık saygı duymak zorundalar.

Biz adaletten, hukuktan yanayız ve adaleti her ortamda savunacağız."

'TÜRKİYE GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMELİ'

"Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmeli. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8 buçuk milyona yanaştı. Bu ülkenin işsizi, çiftçisi, emeklisi, sanayicisi, serbest meslek çalışanı, hemen hemen toplumun herkesinde büyük bir huzursuzluk vardı. Şimdi demokrasi çıtasını birlikte yükselteceğiz. Bizim gücümüz, demokrasilerdeki en büyük güçtür.

Mücadelemizi kadınlarla birlikte yapacağız, çocuklarımızla birlikte yapacağız, 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte yücelteceğiz, insanlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Birlikte Türkiye'yi büyüteceğiz.

Düşünen, filinta gibi genç bir çocuğumuz 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Onun beklentileri karşılandı ve her şey çok güzel oldu."

'İSTANBUL'U EN ÖNEMLİ MARKA YAPACAK'

"Ekrem Bey'in rakipleri kazanamamış olabilirler, ama kimse unutmasın, kazanan demokrasidir, Cumhuriyettir.

Ankara'da bir tarih yazdık, Mansur Yavaş'ı Ankaralılar, sizler seçtiniz. Mansur başkan Ankara'yı cumhuriyetin, kuruluşun ve kurtuluşun başkenti yapacaktır.

Göreceksiniz, Ekrem İmamoğlu da 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır."

'CHP KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK'

"Engel çıkarmak istediler, engeller aşıldı. Artık hiçbirimizin önünde hiçbir engel yok. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye kin beslemeyeceğiz. Kucaklayıcı bir dil kullanacağız, herkese, her düşünceye saygı göstereceğiz.

Düşünün, CHP bundan sonra 82 milyonun partisidir, 82 milyonu kucaklayacaktır ve 82 milyonun sorunlarına odaklanacaktır.

CHP artık hiçkimseyi kimliğinden, inancından ve yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyecektir. Herkesin kimliği ve inancı onun şerefi olacaktır."