Kılıçdaroğlu, Almanya ve Avusturya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28-30 Kasım tarihlerinde Almanya ve Avusturya'daki sosyal demokrat partileri ziyaret edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşecek. Görüşmede iki parti arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüş alış-verişinde bulunulacak.

EBERT VAKFI'NDA KONUŞMA YAPACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen konferans da bir konuşma yapacak. Kılıçdaroğlu'nun konferanstaki konuşmasında, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler ile Türkiye'nin izlediği dış politikasına ilişkin değerlendirmeler yapacağı belirtildi. Berlin'de ayrıca, CHP Berlin Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte Almanya'daki Türkiye vatandaşlarıyla da buluşacak olan Kılıçdaroğlu 30 Kasım'da Berlin'den Viyana'ya geçecek.

Viyana'da günü birlik yapılacak olan temaslarda Kılıçdaroğlu, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner ile buluşacak. CHP Lideri'ne Almanya ve Avusturya gezisinde Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak eşlik edecek.