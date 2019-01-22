Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinden çıkan sonuç belli oldu

CHP ile İyi Parti'nin işbirliği görüşmelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle genel başkanlar bir araya geldi. Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi olumlu sonuçlanırken, kısa süre içinde mutabakat metninin açıklanması bekleniyor.

CHP ve İyi Parti kurmaylarının uzun süredir üzerinde çalıştığı işbirliği sürecinde 63 il için mutabakata varılmış, ancak bazı ilçelerdeki pürüzler aşılamamıştı.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre iki lider, akşam yemeğinde bir araya geldi. Her iki genel merkezin de dışında gerçekleşen görüşmede heyetlerin uzlaştığı iller, protokol metni ve anlaşma sağlanamayan il ve ilçeler masaya yatırıldı.

Ankara'nın Etimesgut, Muğla'nın Bodrum, Denizli'nin Pamukkale, Kocaeli'nin Çayırova ve Bursa'nın Osmangazi ilçesi ayrı ayrı incelendi. Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul'un ilçeleri ile Gaziantep gibi kritik illeri de olası aday isimleri üzerinden ele aldı.

Görüşmede iki liderin pürüz yaşanan alanlardaki sorunları aşarak, mutabakata vardığı öğrenildi. Bu kapsamda genel başkanların vereceği talimata göre işbirliği protokolünün güncelleneceği, kurmaylar tarafından da kısa süre içinde kamuoyuna deklare edileceği belirtildi.