Kılıçdaroğlu akraba atamalarına ilişkin konuştu: Yönetici yakınları sadece CHP'li belediyelerde mi var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde çok tartışılan akraba atamaları ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmadığını söylerken, 'Yönetici yakınları sadece CHP'li belediyelerde mi var?' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş ziyareti sırasında, belediye başkanlarının yakınlarını işe almalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu "Bunların hepsi düzelecek. Hepsi ama istisnasız. Belediye başkanlarının akrabalarının yönetici pozisyonuna getirilmesini doğru bulmuyoruz. Burada sorun şu arkadaşlar: Yönetici yakınları sadece CHP'li belediyelerde mi var?" diye sordu.

'ARKADAŞLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI AYRILDI'

Sorunun kökten ve kalıcı şekilde çözülmesini istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parlamentoya gelsin siyasi ahlak kurulları çıkaralım. Avukatın, işçinin etik kuralları var. Esnafın bile yüzyıllardır gelen Ahi geleneği var. Burada bütün medyanın önünde TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum: Toplum kayırmacılıktan rahatsız o zaman siyasi ahlak yasasını çıkaralım. Kurallar belli olsun. Her belediye başkanı, milletvekili, meclis üyesi herkesin kuralları olmalı. TBMM'nin bu yasama döneminde topluma bir armağanı olsun. Şimdi sizin huzurunuzda ben TBMM Başkanı'ndan cevap bekliyorum, getirsin. Arkadaşların önemli bir kısmı ayrıldı, diğerleri de ayrılacak. Bazı belediyelerde bu durum doğru değil. Örneğin Selçuk Belediyesi'nde orada çalışan belediye çalışanı belediye başkanı seçilmeden önce orada çalışıyordu. Şimdi dikkat ederseniz, CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili bunlar söyleniyor, havuz medyası bunları yazıyor. Çok da memnunum. Aynı şeyi AKP'li belediyeler yaptığı zaman niye yazmıyorsunuz? Gerçekten gazetecilik yapıyorsanız, diğer belediyeleri de yazın. Türkiye Varlık Fonu'nun başkanlığında kayınpeder yönetiminde damat var. Kuralları herkes için objektif kurallar koymalıyız "

