Kılıçdaroğlu, AKP'nin oyları düşse de erken seçim istemeyeceklerini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde AKP'nin oyları düşse de erken seçim istemeyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RS FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhur İttifakının beklenenden az oy alması durumunda bir erken seçim olur mu?" sorusunu "hayır" diye yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ucuz siyasetten Türkiye'nin kurtulması gerektiğini söyledi.

"İstanbul'u, Ankara'yı İzmir'i alırsanız, buralara teröristler dolacak mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bunların tamamı panik içinde olan iktidar kanadının halka söylediği yalanlar. Bir adam teröristse bu ülkenin polisi, savcısı, istihbaratı yok mu? Hazır listeye girmişse yeri belli, adresi belli gidip yakalayıp atsınlar hapse. Bir insana terörist demek siyasetçinin görevi değil. Siz kalkıyorsunuz herkesi terörist ilan ediyorsunuz, neye göre? Beyefendi istedi diye. Bu ülkede PKK bana saldırdı, Erdoğan'a, Bahçeli'ye değil. Bu tamamen sıkışmışlığın, başarısızlığın getirdiği bir söylem. 'Sıkıştım söyleyecek sözüm yok en iyi ben muhalefeti teröristlikle suçlayayım.' Bize terörist dediler, bize FETÖ dediler, en son birisi kalktı 'Kılıçdaroğlu için idam sehpası kurulmalı' dedi. Allah akıl fikir versin bu nasıl medyadır. O kanal biliyorsunuz operasyonlar için kullanılan bir kanattır. Orada belki başka ülkelerin derin devletleri vardır. Bu tür karmaşa işlerini falan yaparlar, belli mecraları seçerler oradaki insanları aracılığıyla."

Kılıçdaroğlu, bu tür girişimlerin "bir kaos" yaratma girişimi olduğunu belirtti. CHP olarak ülkeye karşı sorumlulukları bulunduğunu ve asla kaos çıkmasını istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sonuçta hepimiz siyasetçiyiz ülkeyi geleceğiz yöneteceğiz. Vatandaş memnunsa devam edecek, değilse gidecek. Fakat 'Erdoğan ben geldim asla gitmem, gitmemek için her şeyi yaparım' diyor. Yanlış olan bu, o yüzden demokrasi kan kaybediyor" diye konuştu.