Kılıçdaroğlu: AKP'lilere de güveniyorum...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ne yaparsınlarsa yapsınlar ben bu halkın vicdanına adaletine güveniyorum. AKP'lilere de güveniyorum. Gideceğiz haksızlığa uğrayanın hakkını teslim edeceğiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AKP adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

"Binali Bey meselesine girmek istemiyorum onu Allah'a havale ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Yolunu yordamını şaşırmış birisi... Onlar ne kadar eski varsa çıkardılar biz ne kadar yeni varsa çıkardık. Biz genç pırıl pırıl idealleri olan insanları çıkardık. Ne yaparsınlarsa yapsınlar ben bu halkın vicdanına adaletine güveniyorum. AKP'lilere de güveniyorum. Gideceğiz haksızlığa uğrayanın hakkını teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi'ndeki açıklamalarından kim rahatsız oluyor? Tamam TOBB'u, KESK'i sustuyor o duruyor orada. Bunu söyleyeni dinlemesi gereken devleti yöneten kişi, TÜSİAD'a 'ben sizin on yedi yıl önceki durumunuzu da biliyorum. Ama şunu bilin ki bunun hesabını sormasını da biliyorum' diyor. Devletin temeline dinamit koydun, görmüyor musun sen? Yargı bağımsızlığını yok ettin" diye konuştu.