Kılıçdaroğlu: AK Partili vatandaşlarımız elinizi vicdanınıza koyun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'lilere seslenerek, 'Şimdi Ak Partili vatandaşlarımızın kendilerine sormaları lazım: Ne oldu da 17 yılda ülke buraya geldi? Adaletli davranmak zorundayız, Ak Partili vatandaşlarımız elinizi vicdanınıza koyun, ona göre oy kullanın' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul Sancaktepe'de seçim etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Özelleştirme, fabrikalar vesaire hepsi satıldı. Şimdi sıra silah fabrikalarına geldi. Şimdi Ak Partili vatandaşlarımızın kendilerine sormaları lazım: Ne oldu da 17 yılda ülke buraya geldi? Adaletli davranmak zorundayız, Ak Partili vatandaşlarımız elinizi vicdanınıza koyun, ona göre oy kullanın. Yerinde ve zamanında kulanırsanız para var, bir mahalleyi cezalandırmayı kabul etmiyorum. Belediye vatandaşların parasını harcar. Her belediye başkanı hesabını millete vermek zorundadır" dedi.

'İSRAF HARAMDIR'

"Reel sektörü yeni vurmaya başladı kriz, işsizlik daha da çok artacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir sabah geliyor işçisini çıkarmak zorunda kalıyor, yoksa ben ayakta duramam diyor işveren. Peki sandığa giderken bunu düşünecek miyiz? Biz kendimizi biliyorsak ne söylerse söylesinler. Biz kendimizi biliyoruz. Mütevazı bir hayat sürüyoruz. İsraf haramdır diye bir anlayışımız var. Demokrasi ittifakını sandıkta yapmak zorundayız. Bütün partilere sesleniyorum, Özgen Nama’yı da belediye başkanı olarak makamında göreceğiz" ifadelerini kullandı.