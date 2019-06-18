Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim. İktidara getirdin eyvallah. 16 ada işgal edilirken sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim? 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Her ay çoğalıyorlar. Başımıza bu belayı açtın ve 35 milyar dolar harcadığını söyledin. Benim gencecik fidanlarım şehit olacak, bunlar tatil yapacaklar. Vicdan var kardeşim' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MURSİ AÇIKLAMASI

Muhammed Mursi darbe ile devrildi. İki değerli milletvekilimi Mısır'a gönderdim, gidin yetiklilerle görüşün siyasi idamlara başvurmasınlar dedim. Kendisi mahkeme salonunda yaşamını kaybetti, Allah'tan rahmet diliyorum. Gönül isterdi ki bir Cumhurbaşkanı'na değer şekilde defnedilsin. Gizlice, sadece ailesinin katıldığı bir törenle defnedildi bu hiç kabul edilebilir değildir.

'BENİM GENCECİK FİDANLARIM ŞEHİT OLACAK, BUNLAR TATİL YAPACAK'

Doğu Akdeniz'de dışlanırlar seyrederler. Türkiye uluslarası yalnızlığa sürükleniyor. AK Parti'li kardeşlerime seslenmek isterim. İktidara getirdin eyvallah. 16 ada işgal edilirken sen ses çıkarmayacak mısın kardeşim?

AKP'li kardeşim sen önüne gelen milletvekiline sor. Bir gecede ne oldu da Suriye düşman oldu. Bize cevap vermiyorlar sana cevap versinler. 3 milyon 600 bini aşkın Suriyeli var. Her ay çoğalıyorlar. Başımıza bu belayı açtın ve 35 milyar dolar harcadığını söyledin. Benim gencecik fidanlarım şehit olacak, bunlar tatil yapacaklar. Vicdan var kardeşim!

'ELALEMİN KAYIĞINA BİNERSEN MEMLEKETİ BURAYA GÖTÜRÜRSÜN'

Ben kimseye düşman değilim. Ben bu ülkeyi bu hale kim getirdi onu sorgulamak istiyorum. İdlib'de de sıkışıyoruz şimdi. Ne ağır silahları çıkarıyorlar ne teröristleri. Şimdi karadan Esad, havadan Rusya vuruyor. 3.5 milyon Suriyeli daha gelecek. Sarayda oturanlar ne yapıyor. Efendim Trump'la Putin'le görüştüm. Sana Suriye'ye kim gir dedi? Egemen güçlerin maşası olursanız başınıza bunlar gelir. Suriye'ye silahlar nereden geliyordu? Suudi Arabistan'dan gelip Türkiye'den gidiyordu.

Elalemin kayığına binersen memleketi buraya götürürsün. Mısır’la uğraşacaksın, bir Almanya ile, Rusya ile uğraşacaksın. Hadi buyur uğraş bakayım. Biri diyor ki benim kayığıma bineceksin, diğeri diyor ki hayır benimkine bineceksin. Çünkü senin kayığın yok. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Orduyu mahvettin. Orduda pilot kalmadı. Vicdan sahibi AKP’li kardeşime sesleniyorum. 17 yılda bu ülkeyi bu hale kim getirdi?