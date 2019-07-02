Kılıçdaroğlu: Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yurttaşlara ''edepsiz'' diyen Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç, maaşlarının 13 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkarılmasını eleştirenler için ''edepsizler'' demişti.

EDEP YAHU!

Bülent Arınç'a sert tepki veren Kılıçdaroğlu, ''Bülent Arınç, senin aldığın aylığı vatandaş veriyor. Vatandaş bu soruyu soracak sana. Suyu açarken 5 çeşit vergi ödüyoruz. Çocuğuma bez alırken vergi ödüyorum. 13 bini beğenmiyorsun 18 bine çıkıyor. Sonra çıkıp vatandaşa edepsiz diyorsun. Edep nedir bilir misin sen ?'' dedi.

Ergenekon davasında alınan karara değinen Kılıçdaroğlu, "Ergenekon'a 12 yıl sorun 'pardon' deniyor. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını, hapishanede ölenlerin hesabını kim verecek? Tuncay Özkan 6 yıl hapis tutuldu. Suçu yok diyorlar. Hesabı kim verecek? Bir ülkenin genelkurmay başkanı terörist diye tutuklanıyorsa bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

ILICAK, ALTAN, DEMİRTAŞ

Kılıçdaroğlu davaya ilişkin açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Bütün bu Ergenekon süreci yaşanırken, arkasında siyasal bir destek vardı. Dönemin başbakanı zırhlı aracını savcıya vermişti. Bu savcı devletin resmi savcısıydı.

Ben bu davaların savcısıyım demişti. Şimdi sormak istiyorum o kişiye. O kişiye sormak istiyorum memnun musun hicap mı duyuyorsun? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yine biz kandırılmışız mı diyeceksin? Binlerce kişiyi, aileyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet burada mı?

Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Sırrı Süreyya Önder siyasette önemli bir entelektüel. Bırakın siyaset adamını önemli bir entelektüel niye içeride? Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride? 'Cumhurbaşkanı adayı olacağım' diyor. Olabilirsin diyorlar. Seçime giriyor ama hapishanede kalacaksın diyorlar. Vicdan sahibi, adaleti isteyen her kişiye sormak istiyorum. Bu kişi cumhurbaşkanı olabiliyorsa hapiste ne işi var. Adalet sadece bizim için değil herkes için, insan için, evren için adalet istiyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenler fikrini beğenin beğenmeyin neden içeride? Cumhuriyet yazarları neden içeride?