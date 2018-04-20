'Kılıçdaroğlu aday olmayacak'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı düşünmediği, aday olarak düşünülen isimlerin "3'ü, 5'i geçmediği" söyleniyor.

Erken seçim kararının ardından beklendiği gibi AKP ve MHP’nin ittifak süreci tamamlandı ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olarak belirlendi.

Buna karşın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala bilinmiyor.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'in iddiasına göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde aday olmayı düşünmüyor.

Habere göre Kılıçdaroğlu, aday gösterilecek kişi için, “Evet aklımızda isimler var. Toplumun her kesimini kucaklayacak, başarı hikâyeleri olan isimler. Ancak yanlış anlaşılmasın, yeni başlıyor değiliz. İsimlerin sayısı 3’ü 5’i geçmez. En kısa zamanda Parti Meclisi’nde adayımızı netleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL 'ŞİMDİLİK' DÜŞÜNÜLMÜYOR

Kılıçdaroğlu, bu isimler arasında Abdullah Gül'ün olup olmadığı sorusuna "Şimdilik yok" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, ittifak ihtimali üzerine yaptığı açıklamadaysa “Baskın seçim beklediğimizden bizim ekipler ilkeler bildirgesini büyük ölçüde tamamlamıştı. Arka kapı diplomasisi zaten sürüyordu. Sayın Akşener’le de görüşebiliriz, sonuçta Saadet Partisi de, İYİ Parti de, biz de ‘ilkeler ışığında bir ittifak’ı savunuyoruz. Ortak milletvekili listesi hazırlamaya karşıyız. Zaten ittifak da herkesin kendi listesi ile ittifak çatısı altında seçime girmesini mümkün kılıyor. Tek adam rejimine karşı, demokrasiden, Cumhuriyet’ten yana ülkenin ve Cumhuriyet’in geleceği için ittifak mümkün” diye konuştu.

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