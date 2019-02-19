Kılıçdaroğlu: Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamasını eleştirerek, 'Cumhuriyet gazetesinin yazarları istinaf mahkemesinin onaylamasıyla hapse girecekler. Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sözlerine Zeytin Dalı Harekatı'ndan hayatını kaybeden askere başsağlığı dileğiyle başlayan Kılıçdaroğlu, "Suriye'de bir şehidimiz var. Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Umut Özlütepe kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit hepimizin şehididir. Bir eve ateş düştü, sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Aydınlarımıza yeni bir tehdit. İstinaf mahkemesi Cumhuriyet gazetesinin cezasını onadı. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını, kalan cezalarını da yatmaları için tekrar cezaevine gönderecekler. Tekrar hapse atmak, Türkiye'nin itibarını zedelemekten başka ne işe yarayacak?

Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız? Türkiye'nin itibarını zedeliyorsunuz. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu kimse söyleyemiyor. Bu kararın hakka ve hukuka uygun bir karar olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır.

Gazetecilerin hele hele aylardır hapiste olup iddianamesinin yazılmadığı birçok kişi Türkiye'de demokrasinin kan kaybettiğini anlatıyor aslında. Parti meclisi üyemizin de aylardır haksız yere içeride tutulması ayrı sorundur. Eren Erdem'i serbest bırakan mahkeme tutukluluğuna devam dedi. Bunlar hakim mi? Merak ediyorum. Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor.

'HERKESE VERİLEN ZAM, SÖZLEŞMELİ ER-ERBAŞLARA VERİLMEDİ, NEDEN?'

Şu anda görev yapan sözleşmeli er, erbaşların sorunları var mı? Bu sorunlardan söz edeceğim. Uzman çavuş veya astsubay mesai bitiminde akşam evine gider. Orduda 7 yıl görev yapan sözleşmeli er erbaşlar evlerine gidemiyorlar. 7 yıl evlerine gidemiyorlar. Ancak yılda 30 gün izin var veya 15 gün mazeret izni veya doğum ölüm izni, 7 günlük evlilik izni var. Sonra 7 yıl kışlada bekleyeceksin tıpkı erler gibi. 7 yıl boyunca kışlada er koğuşunda kalmak zorundalar. Neden? Bunlar insan değil mi?

Ocak 2018'de uzman çavuş astsubay ve üst kademeye 400 lira iyileştirme zammı yapıldı. Herkese zam sözleşmeli er, erbaşlara bu zam verilmedi. Neden? Sözleşmeli er, erbaşlara aile çocuk yardımı yapılmaz. Askerler bir yerden bir yere görevlendirilebilirler. Giderlerken tayin izni, yol harcırahı alırlar. Sözleşmeli er, erbaşlara bu hak da yok. Bunlar robot değil bunlar da insan. Bunlarda eş durumu tayini de yok. Neden?

Şehit olduklarında yakınlarına ayda 4200 lira veriyorlar. Sözleşmeli er, erbaş dışında şehit olursa 5600 lira veriyorlar. Şehit şehittir. Haksızlık değil mi bu? 15 Temmuz şehitleri için soru sormuştum, 'toplanan paralar nereye gitti' diye. Şu ana kadar tık yok. Toplanan milyonlar nereye gitti? Şu ana kadar hiçbir haber yok. Şehit yakınlarına, gazilere kira yardımı yapılıyor. Ama şehit sözleşmeli er, erbaşların ailelerine kira yardımı yapılmıyor.

Çözüm; uzman er ve uzman onbaşıya verilen haklar bunlara da sağlansın. Uzman er ve uzman onbaşıya verilen haklar bunlara verildiği zaman bu sorun da büyük ölçüde çözülmüş olacak. Ordu milletvekilimiz araştırma önergesi hazırladı Meclis'e verdi.

'BUGÜN 'ANADOLU KAPLANLARI'NDAN SÖZ EDEN YOK, KAPLAN KALMADI ÇÜNKÜ'

İş arayan bütün kardeşlerime sesleniyorum; 17 yıldır iktidardalar, onların çocukları işsiz değil. Sarayda işsizlik yok. Saray çevresinde de işsizlik yok. Fakirin, arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sen hâlâ gidip oyunu ona vereyim diyorsan yarın ağzındaki lokmayı da alır.

Bunlar iktidar olmadan önce 'Anadolu Kaplanları' diye bir laf vardı. Bugün 'Anadolu Kaplanları'ndan söz eden yok, kaplan kalmadı çünkü. Çift dikiş maaş alanlar var. Emeklilikte yaşa takılan, işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdi ile ilgilenen var mı bizim dışımızda? Hayır yok.

Sosyal hukuk devleti ne demek? Sosyal devlet fakirin yanında olan devlet anlamına gelir. Devlet hangi fakirin fukaranın yanında oldu? Kişi başına yıllık milli gelir ortalaması 11 bin dolarmış. Nerede bu para? Kim alıyor bu paraları?

'FABRİKALARI SATTIN, ŞİMDİ DOMATES SATIYORSUN'