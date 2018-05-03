Kılıçdaroğlu: Abdullah Gül’den çok açık ve net açıklama bekliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Erdoğan'ın talimatıyla Abdullah Gül'le aday olmaması için görüşme yaptığı haberlerine ilişkin, 'Sayın Abdullah Gül’den çok açık ve net açıklama bekliyorum' dedi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 24 Haziran'da aday olmaması için görüşme yaptığı haberlerine henüz bir yalanlama gelmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gül'e açıklama yapma çağrısında bulundu.

"Ne Genelkurmay, ne Saray ne de Abdullah Gül’den bir açıklama gelmedi. 'Efendim Suriye konusunu görüştüler…' niye şimdi Suriye konusunu görüşüyorsun?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bu bir askeri vesayet girişimidir. Askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasininin üzerine dikilmek istenmektedir. Bir daha söylüyorum, asker kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek isteniyor. Sayın Abdullah Gül’den de çok açık ve net açıklama bekliyorum. Gitti Erbakan’ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da, Genelkurmay Başkanı kendisini demokrasiyi gölgelemek için kullandırtır. Demokrasi sonlandırılmak isteniyorsa biz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Buyurun gelin. 28 Şubat diye kıyamet koparıyorlardı. Askeri kendi için kullanıyorlar, Afrin’de de kendisi için kullandı askeri" ifadelerini kullandı.