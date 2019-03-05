CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük tepki çektikleri 24 Haziran seçimlerinde yaşananlara ilişkin, 'Medyanın abarttığı kadar bir şey yoktu' dedi.

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından saatlerce açıklama yapmayan ve seçim öncesi kurdukları sandık kontrol sistemi çöken CHP yönetimi, yurttaşların büyük tepkisini çekmişti.

24 Haziran'da yaşananlara ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "24 Haziran akşamında medyanın abarttığı kadar bir şey yoktu. Birisi kalktı 'CHP'nin bilgisayar sistemi çöktü' dedi. Öyle bir şey yoktu. Birisi yazdı sonra her yere yayıldı. Bizim bir eksiğimiz var. O geceyi iyi yönetemedik. Çıkıp vatandaşa belli aralıklarda bilgi verilmesi lazımdı. Muharrem İnce başka bir partiden değil ki, bizim partimizden. Biz parti olarak iyi yönetemedik" dedi.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'le en son ne zaman görüştüklerine ilişkin ise, "Sayın Gül zaten bu konuda açıklama yaptı. Yakın zamanda değil 6-7 ay önce belki" ifadelerini kullandı.