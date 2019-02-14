Kılıçdaroğlu '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' açacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı' pazar günü açılacak. Açılışa CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturulan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı" 17 Şubat pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılacak.

Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos 2016'daki toplantısında oy birliğiyle meydana "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" adını vermişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve Körfez'in kıyı şeridini yeniden tasarlayarak canlandırmak amacıyla Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanda yeni bir cazibe merkezi yaratıldı. Karantina Vapur İskelesi ve Konak Tramvayı'nın geçtiği meydana sanatçı Günnur Özsoy'un çakıl taşı anıt heykeli yapıldı. Çakıl taşlarının ayağa kalkarak bir bütün olmasını ve omuz omuza duran halkı çağrıştıran yapıtta bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz rengin seçildiği belirtildi.