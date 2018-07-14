Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajda ’15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un ikinci yılı dolasıyla bir yazılı mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’u “destan” olarak niteledi ve “FETÖ darbe girişimi”nin 15 Temmuz gecesinden ibaret olmadığını, “FETÖ”nun faaliyetlerinin AKP hükümetleri tarafından yıllarca açıkça desteklendiğini söyledi.

15 Temmuz’da “darbe girişimi”nin vatandaşların ve tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları doğrultusunda kullandıkları "direnme hakkı" sayesinde başarısızlığa uğratıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Sokaklarda şehit olma pahasına teröristlere direnen, tanklara karşı koyan vatandaşlarımız, yüce Meclisin çatısı altında toplanarak parlamenter sisteme ve demokrasimize sahip çıkan parlamenterlerimiz, demokrasi kahramanıdırlar" ifadelerini sarf etti.

'AKP HÜKÜMETLERİ ‘FETÖ’YÜ YILLARCA AÇIKÇA DESTEKLEDİ'

“FETÖ darbe girişimi”nin sadece 15 Temmuz gecesinden ibaret bir demokrasi karşıtı saldırı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek isteyen “FETÖ”nün, bu doğrultudaki faaliyetleri sırasında dönemin AKP hükümetlerinden yıllarca açık destek gördüğünü, kamu kurumlarına, güvenlik bürokrasisine ve hukuk sistemine yönelik kumpaslar kurduğunu ileri sürdü.

Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları yoluyla çoğunluğu Atatürkçü binlerce yurtseverin tutuklandığını, sahte delillerle haklarında hüküm tesis edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, FETÖ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere birçok kurumda yükselmesine zemin hazırlandığını, kozmik odaya girilmesine göz yumulduğunu ve 15 Temmuz “darbe girişimi”nin temellerinin atıldığını belirtti.

‘ERDOĞAN’IN ‘NE İSTEDİNİZ DE VERMEDİK’ SÖZÜ DÖNEMİ BETİMLİYOR’

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “FETÖ ile işbirliği”nin itirafı niteliğindeki “Ne istediniz de vermedik” sözünün “kumpas döneminin karakterini en doğru şekilde betimlemesi” bakımından tarihsel olduğunu belirtti.

“Demokrasi karşıtlığında birleşen yapılardan biri 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunmuş, diğeri ise 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürmüştür” diyen Kılıçdaroğlu "Darbeye göğüs geren yüce Meclisin bir üyesi, bu dirayetli ulusun ferdi olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum" ifadesini de kullandı.