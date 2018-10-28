Kıdem tazminatına 'reform' geliyor

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında kıdem tazminatı konusunda 'reform' öngörülüyor. Kıdem tazminatı bundan sonra 'bireysel hesaba' dayanacak.

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, "sosyal tarafların mutabakatıyla" kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, "tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı", "bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı" bildirildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi planlanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019'da 148,5 milyar lira ile GSYH'nin yüzde 3.3'üne ulaşması hedefleniyor.