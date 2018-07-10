Kıbrıs'ta kumarhanesi olan ilk Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Yeni hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı, ETS Tur'un kurucusu ve sahibi Mehmet Ersoy, Kuzey Kıbrıs'ta kumarhaneli otel işletmenin yanı sıra, Kıbrıs Türk Havayolları'nı satın aldıktan sonra kapatan isim.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin en büyük turizm şirketlerinden biri olan ETS Tur'un ve Max Royal oteller zincirinin de sahibi.

Mehmet Ersoy, ikiz kardeşi Murat Ersoy ile geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırana kadar Atlasjet ve Voyage Otelleri'ni de yöneten isimlerden biriydi. Ayrılma işleminin ardından, Atlasjet ve Voyage otellerinin kontrolü Murat Ersoy’a geçerken Mehmet Ersoy’da ise ETS Tur ve Max Royal otelleri kaldı.

Alman Lisesi mezunu olan Mehmet Ersoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun. İlk olarak ETS Tur’u kuran Ersoy kardeşler, 1999 yılı sonunda otelciliğe girerek sektörde etkili oldular.

KUZEY KIBRIS'TA YATIRIMLARI VAR

Bakanlar listesi açıklanmadan önce kabinede yer alacağı söylenen "özel sektörede başarılı olmuş" isimlerden biri olan Mehmet Ersoy, ikiz kardeşi Murat Ersoy'la birlikte turizm sektöründe hatırı sayılır patronlardan.

Ersoy'un özgeçmişinde dikkati çeken bir ayrıntı ise Kuzey Kıbrıs'taki yatırımları. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs'taki yönetimin havayolu şirketi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı (KTHY) yüzde 51'ini satın aldıktan sonra kapatan Ersoy, aynı zamanda, Girne'de 2015'in Eylül ayında açılan ve bünyesinde "Casino" (Kumarhane) da bulunan Elexus adlı beş yıldızlı otelin sahibi.

Ersoy ailesinin Binali Yıldırım'la ve AKP'yle eskinden beri yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

'AKDENİZ'İN EN BÜYÜK CASİNOSU'

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşi Murat Ersoy'un eşi Nisa Ersoy'un Yönetim Kurlu Başkanlığı'nı yürüttüğü 227 bin metrekare üzerine kurulu Elexus Otel, tanıtım bültenine göre, Akdeniz’in en büyük ve en yeni casinosunu da bünyesinde barındırıyor.

Capital dergisinin Nisa Ersoy'la yaptığı 17 Mart 2016 tarihli röportajda, Elexus Otel için yapılan 200 milyon dolarlık yatırımın ortakları arasında, aynı zamanda Nisa Ersoy'un babası olan, Eski ANAP Adıyaman Milletvekili ve İyi Parti kurucularından Mahmut Bozkurt'un da yer aldığı belirtiliyor.

ELEXUS OTEL'İN SAHİBİ

ETS Tur'un Kuzey Kıbrıs'a kumarhaneli otel açacağına ilişkin ilk haberler 2010 yılında basında yer buldu. O dönem "140 milyon dolara mal olacak" denen ve adı Lara Park Otel olarak duyurulan projenin temel atma törenine dönemin Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Eski TC Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kıbrıs Türk yönetiminin o dönemli lideri İrsen Küçük ve bazı bakan ve siyasetçiler katıldı.

Burada 2 bin yatak kapasiteli otelin ilk aşamasının 2013'te, son halinin ise 2015 yılında tamamlanacağı duyuruldu. Projeleri 2010 yılında sergilenen otelin inşaası, belirtildiği gibi 2015 yılında tamamlandı. Ancak bu defa adı Elexus Hotel olarak değiştirildi ve 200 milyon dolara mal olduğu açıklandı.

AKP'NİN KTHY OPERASYONU

Ersoy ailesini içeren daha ilginç bir öykü ise, Kuzey Kıbrıs yönetiminin hava yolu şirketi olan ve 1975’te Türkiye’ye, 1981’deyse Londra’ya ilk seferini yapan KTHY'ye ilişkin.

KTHY, 40 milyon dolar civarındaki ticari borcu sebebiyle 21 Haziran 2010'da iflasını duyurmuş, bir hafta sonra Atlasjet'e devredilmişti.

Kıbrıs'ta uzun yıllar boyunca tartışılan KTHY'nin kapatılmasına ilişkin, beş yıl sonra Kıbrıs'taki Türk yönetiminin meclisinde araştırma komitesi kurulmuştu. Burada KTHY'nin kapatılmasında ve Atlasjet'e devredilmesi yönünde Tayyip Erdoğan ve Cemil Çiçek'in girişimleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Kıbrıs Türk yönetiminde o dönem Maliye Bakanlığı yapmış olan Ahmet Uzun, AKP'nin müdahalesini şu sözlerle açıklamıştı:

“Türkiye mi istedi bunu, evet Türkiye istedi. Bize 'Nedir yaptığınız, sizin başka işiniz yok, bir de uçak mı uçuracaksınız. O kadar şirket var, onlar uçursun' dediler. “Bu istekler Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu bakanlığı tarafından gelir. İşler tıkanırsa sonrasında Başbakanlar düzeyinde olur. O dönem Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Cemil Çiçek’ti. Çiçek, 'Zarar ediyor, bir an önce elden çıkarılsın, orada zaten uçan şirketler var, kapansın' dedi. Bunun üzerine Sayın Erdoğan 'ne diyorsunuz sayın başbakan' diyerek Ferdi Bey’e sordu. Ferdi Bey de 'bu bizim iç meselemizdir, görüşümüz farklıdır' dedi. Sonrasında bu yapılmadı şirket kapatıldı, insanlar işsiz kalıp süründü…”

BİNALİ YILDIRIM İKİZİNİN NİKAH ŞAHİDİ

Ersoy kardeşlerin turizm sektöründeki hızlı yükselişinde temel faktörün AKP iktidarına yakınlık olduğu ifade ediliyor. 2007 yılında evlenen büyük patron Murat Ersoy'un nikah şahitliğini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun yapmış olduğu biliniyor.

Atlasjet'in Kuzey Irak'ta kurduğu ve ilk seferini 2014 yılında yapan havayolu şirketi Zagrosjet'e ilişkin de Gülen Cemaati ve AKP ile ilişki hakkında pek çok iddia gündeme gelmişti.

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'BOOKİNG, ETS TUR İÇİN KAPATILDI'

ETS Tur'a ilişkin gündeme gelen önemli iddialardan biri de AKP'nin booking.com'u yasaklamasının ardında, ETS Tur'a alan açma amacının yattığı oldu.

KÜLTÜR İLE İLİŞKİ

Ersoy'un atandığı bakanlığın "kültür" tarafıyla bir ilişkisi olduğuna dair ise hiçbir emare bulunmuyor.