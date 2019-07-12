KHK'lilere pasaport için çalışma başlatıldı

KHK ile ihraç edilen binlerce kamu görevlisine pasaport verilmemesi Meclis'teki İnsan Hakları Komisyonu'nda gündeme geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığını açıkladı.

KHK'lilerin yurt dışına çıkışını engelleyen pasaport yasağı Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda gündeme geldi.

Konuyu komisyon toplantısında gündeme getiren HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma başlattığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalar Komisyon tutanaklarına şu şekilde yansıdı:

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU (Kocaeli) - Yüz binlerce KHK’liye pasaport verilmiyor. Bu aslında anayasal seyahat hürriyetini çiğnemektir, gasbetmektir. Aynı zamanda KHK’li olmasa da yüz binlerce kişiye tahditler getirildi. Mahkeme kararıyla aslında insanların pasaportu konusunda bir karar alınabilir. Ancak kişinin eşiyle ilgili bir suç isnadından dolayı masumiyet karinesi anayasal ilkedir, çiğnendi ve o kişiler hakkında da pasaport tahditleri getirildi. Bu konuda İçişleri Bakanlığıyla çok konuştum. Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy’du sanırım, onunla da konuştum, Sayın Bakanla da konuştum Meclise bütçe görüşmelerine geldiklerinde. Birçok vakaya konuştuk. Hiç üstü örtülecek vakalar değil. Kişi hakkında hiçbir suç durumu olmadığı hâlde pasaportlarına uzun süreli tahditler getirilmişti.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE – Onu da cevaplayacağım.

Pasaport konusunda biz gerekli tüm çalışmalarımızı titizlikle yürüttük; haksızlığa uğrayan, herhangi bir pasaport hakkı olup da alamayan varsa, onların hepsini şu anda yaptığımız çalışmayla tamamladık ama bu konuda, sizin de belirttiğiniz gibi KHK’liler konusunda kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç var, bu düzenleme yapıldığı takdirde de Meclisimizden bu kanun çıktığı anda da biz uygulamayı ona göre aynı anda yapacağız, bu konuda da Adalet Bakanlığının bir çalışması olduğunu biliyorum...

BAŞKAN HAKAN ÇAVUŞOĞLU – Evet, benim de o konuda bilgim var, çalışma yapılıyor.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MUHTEREM İNCE – ...yargı paketi içerisinde belki de bu çıkacaktır diye tahmin ediyorum.