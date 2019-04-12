KHK'li öğretmenlere AKP işkencesi: 4. kez tutuklandılar!

7 Şubat 2017'de çıkarılan bir KHK ile ihraç edilen iki öğretmen Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat, o tarihten bu yana işlerine geri dönmek için eylemdeler. Bu taleple yaptıkları eylemler nedeniyle önce haftanın 7 günü adli kontrol kararı nedeniyle karakola gitmeleri istenen iki öğretmenin, Bakırköy Özgürlük Meydanı'na yaklaşmamaları için karar bile çıkarıldı. Yasak kararını tanımadıkları gerekçesiyle üç kez tutuklanan ve hepsinde de suçlamaların boşa düşmesi nedeniyle tahliye edilen öğretmenler, 1 Nisan'da yeniden hukuksuz bir kararla tutuklandılar.

AKP'nin KHK ile işini elinden aldığı iki öğretmen Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat, o tarihten bu yana eylemlerini sürdürürken, tam üç kez de haklarını aradıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Üç tutukluluk kararının da boşa düşmesi sonrası tahliye edilen öğretmenler, 1 Nisan'da yeniden tutuklandılar.

Tanrıverdi ve Polat, 7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edildi. İki öğretmen de bu tarihten sonra Bakırköy Özgürlük meydanında işlerine geri dönmek için eyleme başladı.

İşlerine geri dönmek için yaptıkları eylemler nedeniyle iki öğretmene de haftanın 7 gününü kapsayan adli kontrol cezası verildi. Üstelik Bakırköy Özgürlük Meydanı'na 200 metre yaklaşmaları dahi mahkeme kararıyla yasaklandı.

Öğretmenler bu yasağı tanımayarak işlerini istemeye, haklarını aramaya devam ettikleri gerekçesiyle ilk olarak 2018 yılında, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tutuklandılar.

Bu tutukluluktan 16 gün sonra tahliye olan öğretmenler, haklarında açılan davadan da beraat ettiler. Üstelik haksız tutukluluk süresi nedeniyle tazminat hakkı da kazandılar. Ancak bir ay sonra adli kontrol yasağına uymadıkları gerekçesiyle tutuklanıp 10 gün sonra yeniden tahliye edildiler.

Bu tutuklamadan sonra Aralık ayında tekrar beraat eden öğretmenler, yeniden tutuklanıp bu kez de 25 Mart 2019 tarihinde tahliye edildiler.

Ancak bu tahliye kararından 8 gün sonra 1 Nisan 2019’da yeniden tutuklanarak Bakırköy Hapishanesi'ne konuldular.

Avukatları Ferdi Yamar, tam 5 kez haklarındaki suçlamlardan beraat eden öğretmenlere ilişkin “Bugün beraat ettikleri, dün ise tutuklandıkları dosyada suç olarak tanımlanan eylemin içeriği birebir aynı” değerlendirmesinde bulundu.

Eylem yaptıkları, yani gözaltına alındıkları tarih sıralamasıyla, iki öğretmene açılan davalar, yöneltilen suçlama ve mahkemelerin verdiği kararlar şöyle:

Mahkeme: Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi

Suç (eylem) tarihi: 6 Haziran 2018 [Bakırköy meydanına pankartlarıyla eylem yapmak için çıkıp gözaltına alındıkları tarih]

Suçlama: “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma”

Karar tarihi: 6 Şubat 2019

Karar: “…yapılan yargılama neticesinde sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı CMK’nun 223/2-a maddesi hükmü uyarınca sanıkların atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına…”

Mahkeme: Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi

Eylem tarihi: 6 Ağustos 2018

Suçlama: “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma”

Karar tarihi: 4 Aralık 2018

Karar: “…sanıklara yüklenen fiilin unsurları itibarı ile oluşmadığı, sanıkların anılan eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeni ile CMK 223/2-a maddesi uyarınca sanıkların üzerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına…”

Mahkeme: Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi

Suç (eylem) tarihi: 20 Ağustos 2018

Tutuklandıkları tarih: 21 Ağustos 2018

Tahliye günü: 6 Eylül 2018

Suçlama: “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma”

Karar tarihi: 14 Şubat 2019

Karar: “…sanıklar hakkındaki suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatına…”

Mahkeme: Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi

Gözaltına alındıkları tarihler: 29 Ekim 2018

Tutuklandıkları tarih: 30 Ekim 2018

Tahliye günü: 8 Kasım 2018

Suçlama: “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma”

Karar tarihi: 26 Aralık 2018

Karar: “…suçun yasal unsurları oluşmadığından sanıkların hakkında açılan kamu davasının ayrı ayrı beraatlarına…”

Mahkeme: Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi

Eylem tarihi: 10 Eylül 2018

Suçlama: “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma”

Karar tarihi: 7 Mart 2019

Karar: “…yapılan yargılama ve toplanan delillere göre yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmaması dikkate alınarak sanıkların atılı suçtan CMK 223/2-c maddesi uyarınca beraatlerıne karar verilmiştir.