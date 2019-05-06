KHK ile işten atıldı, inşaatta çalışırken öldü, iki ay sonra beraat etti

15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmen Kazım Durmaz, Düzce'de inşaatta çalışırken yaşamını yitirdi. Durmaz'ın Bank Asya'daki hesabı ve Aktif Sen üyeliği nedeniyle ihraç edilmesi sonrası devam eden mahkemesi ise ölümünden iki ay sonra sonuçlandı. Durmaz'ın Cemaat üyeliğine ilişkin yeterli delil olmadığına karar verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cemaat üyeliği iddiasıyla ihraç edilen öğretmen Kazım Durmaz, Düzce'de bir inşaatta çalışırken iş cinayetinde hayatını kaybetti. Bank Asya'daki hesabı ve Aktif Sen üyeliği nedeniyle ihraç edilen Durmaz hakkındaki mahkemeden ise ölümünden iki ay sonra karar çıktı. Durmaz'ın Bank Asya'daki hesabı ve Cemaat'e yakın sendikaya üye olmasının örgüte üye olmakla aynı anlama gelmediği, Cemaat'e üyeliği için yeterli delil bulunmadığına karar verildi. Mahkeme, Durmaz'ın beraatine karar verdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Durmaz'a ilişkin mahkemenin verdiği kararı sosyal medya üzerinden paylaştı: