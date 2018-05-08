KHK ile ihraç edilen mimar ve mühendislere 3025 yılına kadar yasak!

KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen mimar ve mühendislere 3025 yılına kadar çalışma yasağı getirildi.

Kamuda çalışırken OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen mimar ve mühendisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından skandal bir uygulamayla karşılaştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Bakanlık bünyesindeki Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne kayıtlı olan KHK’li mühendis ve mimarların, “Proje ve Uygulama Denetçisi” “Kontrol elemanı” gibi çeşitli vasıflar altında, yapı denetim şirketlerinde çalışması 3025 yılına kadar engellendi.

Bakanlığın sisteminde ilgililere tebliğ edilen kararda şöyle denildi: