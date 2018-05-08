KHK ile ihraç edilen mimar ve mühendislere 3025 yılına kadar yasak!

Kamuda çalışırken OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen mimar ve mühendisler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından skandal bir uygulamayla karşılaştı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Bakanlık bünyesindeki Ulusal Yapı Denetim Sistemi’ne kayıtlı olan KHK’li mühendis ve mimarların, “Proje ve Uygulama Denetçisi” “Kontrol elemanı” gibi çeşitli vasıflar altında, yapı denetim şirketlerinde çalışması 3025 yılına kadar engellendi.
Bakanlığın sisteminde ilgililere tebliğ edilen kararda şöyle denildi:
“Aşağıda belirtilen nedenden ötürü cezalandırıldınız.
Ceza Başlangıç: 26.04.2018
Ceza Bitiş: 26.04.3025
Ceza Nedeni: Kanun Hükmünde Kararnamelerin ekinde bulunan listelerde isimleri yer alan ve 4708 sayılı Kanun kapsamında denetçi mimar ve mühendis, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanı, yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar kuruluşu ortakları ile şirket müdürlerinin ve hâlihazırda yapı denetim faaliyeti içinde belirtilen türde görev yapmakta olan kişilerin faaliyetlerinin engellenerek, görevlerinin sonlandırılması ve söz konusu listelerde yer alan kişilerin bundan sonra da denetim faaliyeti yapmalarına izin verilmemesi, ayrıca bu yönde yapılacak başvuruların da reddedilmesi uygun görülmüştür.”