Keyfi konser yasağına tepki: Kaygı verici...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilmek istenen konsere Kaymakamlık tarafından getirilen yasaklamayı Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz ile konuştuk. Nergiz, yasağın özgürlükler açısından kaygı verici bir durum olduğunu söyledi.

Nusaybin Belediyesi’nin Mittani Kültür Merkezi’nde düzenlemek istediği konser, Kaymakamlık kararıyla keyfi bir biçimde engellenirken, Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz, alınan yasak kararını soL'a değerlendirdi.

'KONSERİN ENGELLENMEMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK'

Konserin gerçekleştirilmesi için gereken her şeyi yaptıklarını belirten Nergiz, "Normalde pek çok sanatçının kabul etmeyeceği bir şeyi sanatçı dostlarımızdan rica ettik ve bizi kırmadılar. Konserde söyleyecekleri şarkıları belirlemelerini ve listeyi sunmalarını istedik. Bu liste ile birlikte 'okunacak şarkılar bunlardır' diyerek başvurumuzu yaptık. Başvurulan yer de belediyemize ait kültür merkeziydi" dedi.

Kaymakamlığın önce tertip komitesi olmadığı için konsere izin vermediğini aktaran Nergiz, "Akabinde bir tertip komitesi listesi ile birlikte tekrar dilekçemizi sunduk bu sefer de 'sanatçıların sürmekte olan davaları var' diye garip bir bahane ürettiler tekrar. Ve iptal ettiler" diye konuştu.

'KEYFİ BİR UYGULAMA'

Engelleme yaşanmaması için tüm hukuki prosedürleri yerine getirdiklerine vurgu yapan Nergiz, "Bu durum ortada hiçbir güvenlik sorunu ya da kaygısı yokken tercihin özgürlüklerden yana değil de güvenlikten yana alınmasının sonucu. Üstelik keyfi bir uygulama, sahneye çıkacak sanatçılardan Azad Bedran, 21 Temmuz'da aynı şarkıları İzmir'de söyledi ve sahne aldı. Hatta 12 Ağustos'ta da Diyarbakır'da tekrar bir konser verecek" dedi.

Kararı kültür sanat alanında geri bir örnek olarak değerlendiren Nergiz, özgürlükler açısından ise kaygı verici bir durum olduğunu vurguladı.

Sanatçılardan Azad Bedran daha önce yaptığı bir açıklamada "İzmir Kaymakamlığı ayrı Nusaybin Kaymakamlığı ayrı ülkelere mi ait?" diyerek karara tepki göstermişti.